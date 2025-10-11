Álex Palou heeft onthuld dat Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, geen voorstander was van het idee om Oscar Piastri naast Lando Norris te zetten in de Formule 1. Toch kwam de coureur die momenteel het wereldkampioenschap leidt, wel in de McLaren te zitten. Palou vertelt bij de rechtszaak wie daar verantwoordelijk voor is.

McLaren wilde na 2022 af van Daniel Ricciardo, die tegenvallend presteerde ten opzichte van Norris. Brown leek zijn pijlen te hebben gericht op Palou. Hij had net zijn eerste kampioenschap in de IndyCar gewonnen. De Spanjaard heeft er ondertussen nog drie titels aan toegevoegd naast de zege in de Indianapolis 500. Hij zette zijn handtekening onder een McLaren-contract en verwachtte in 2023 of 2024 zijn F1-debuut te maken. Omdat het stoeltje onverwachts naar Piastri ging, besloot Palou om in de IndyCar te blijven bij Chip Ganassi Racing [CGR]. Nu wordt hij voor 20 miljoen dollar aangeklaagd wegens contractbreuk, maar Palou vindt dat McLaren hem aan het lijntje heeft gehouden.

Brown wilde Piastri niet, maar Seidl wel

"Op 22 september had [mijn management] een gesprek met Zak, en Zak had hen verteld dat ze een snelle coureur nodig hadden voor 2023", zo werd Palou door Motorsport Magazine geciteerd bij de rechtszaak. "Maar het zou geen impact hebben op mijn kansen om in de Formule 1 te komen." Toen Brown een diner had met Palou in oktober 2022, zei de Amerikaan dat zijn prestaties zouden worden vergeleken met die van Piastri. "Zak gaf toen toe dat het niet zijn beslissing was geweest om Oscar aan te nemen. Hij zei dat [toenmalig] teambaas Andreas Seidl die knoop had doorgehakt. Maar Zak beweerde dat, vanuit zijn oogpunt, mijn kansen op een F1-zitje niet werden beïnvloed door Oscar."

Keuze voor Piastri deed pijn

"Echter, ik wist dat toen alles was veranderd", vervolgde Palou. "Vanaf dat moment begon ik meer bereid te zijn om bij CGR te blijven voor de toekomst. Terwijl ik testte voor McLaren, vertelde Zak me dat hij geloofde dat we het waar konden maken en dat hij me alle voorbereiding zou geven om aan de Formule 1 mee te kunnen doen. Destijds dacht ik dat hij oprecht was. Daarom deed het zo veel pijn, toen het team besloot om met Piastri in zee te gaan. Ik was erg overstuur, bezorgd en boos dat McLaren weer een rookie had getekend in plaats van mij."

