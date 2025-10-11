close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Brown, Norris, Piastri, socials

Palou onthult in rechtszaak: 'Brown gaf toe dat hij toen Piastri niet had willen aannemen'

Palou onthult in rechtszaak: 'Brown gaf toe dat hij toen Piastri niet had willen aannemen'

Vincent Bruins
Brown, Norris, Piastri, socials

Álex Palou heeft onthuld dat Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, geen voorstander was van het idee om Oscar Piastri naast Lando Norris te zetten in de Formule 1. Toch kwam de coureur die momenteel het wereldkampioenschap leidt, wel in de McLaren te zitten. Palou vertelt bij de rechtszaak wie daar verantwoordelijk voor is.

McLaren wilde na 2022 af van Daniel Ricciardo, die tegenvallend presteerde ten opzichte van Norris. Brown leek zijn pijlen te hebben gericht op Palou. Hij had net zijn eerste kampioenschap in de IndyCar gewonnen. De Spanjaard heeft er ondertussen nog drie titels aan toegevoegd naast de zege in de Indianapolis 500. Hij zette zijn handtekening onder een McLaren-contract en verwachtte in 2023 of 2024 zijn F1-debuut te maken. Omdat het stoeltje onverwachts naar Piastri ging, besloot Palou om in de IndyCar te blijven bij Chip Ganassi Racing [CGR]. Nu wordt hij voor 20 miljoen dollar aangeklaagd wegens contractbreuk, maar Palou vindt dat McLaren hem aan het lijntje heeft gehouden.

Brown wilde Piastri niet, maar Seidl wel

"Op 22 september had [mijn management] een gesprek met Zak, en Zak had hen verteld dat ze een snelle coureur nodig hadden voor 2023", zo werd Palou door Motorsport Magazine geciteerd bij de rechtszaak. "Maar het zou geen impact hebben op mijn kansen om in de Formule 1 te komen." Toen Brown een diner had met Palou in oktober 2022, zei de Amerikaan dat zijn prestaties zouden worden vergeleken met die van Piastri. "Zak gaf toen toe dat het niet zijn beslissing was geweest om Oscar aan te nemen. Hij zei dat [toenmalig] teambaas Andreas Seidl die knoop had doorgehakt. Maar Zak beweerde dat, vanuit zijn oogpunt, mijn kansen op een F1-zitje niet werden beïnvloed door Oscar."

Related image
Related image

Keuze voor Piastri deed pijn

"Echter, ik wist dat toen alles was veranderd", vervolgde Palou. "Vanaf dat moment begon ik meer bereid te zijn om bij CGR te blijven voor de toekomst. Terwijl ik testte voor McLaren, vertelde Zak me dat hij geloofde dat we het waar konden maken en dat hij me alle voorbereiding zou geven om aan de Formule 1 mee te kunnen doen. Destijds dacht ik dat hij oprecht was. Daarom deed het zo veel pijn, toen het team besloot om met Piastri in zee te gaan. Ik was erg overstuur, bezorgd en boos dat McLaren weer een rookie had getekend in plaats van mij."

Gerelateerd

Formule 1 McLaren Oscar Piastri Zak Brown IndyCar Alex Palou

Net binnen

De opmerkelijke geschiedenis van Formule 1-races in de Verenigde Staten
F1 in Amerika

De opmerkelijke geschiedenis van Formule 1-races in de Verenigde Staten

  • 10 minuten geleden
  • 1
 Palou onthult in rechtszaak: 'Brown gaf toe dat hij toen Piastri niet had willen aannemen'
Juridisch drama bij McLaren

Palou onthult in rechtszaak: 'Brown gaf toe dat hij toen Piastri niet had willen aannemen'

  • 58 minuten geleden
  • 3
 Het tijdschema voor de Grand Prix van Verenigde Staten
Tijdschema

Het tijdschema voor de Grand Prix van Verenigde Staten

  • 1 uur geleden
Stella hakt knoop door over strijd Norris en Piastri: 'Deze aanpak gaan we volgen'
Papaya rules

Stella hakt knoop door over strijd Norris en Piastri: 'Deze aanpak gaan we volgen'

  • 2 uur geleden
  • 3
 Russell en Verstappen met elkaar eens:
Nasleep Singapore

Russell en Verstappen met elkaar eens: "Dan had Max de race gewonnen"

  • 3 uur geleden
Dit zijn de raarste regels uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special
Longread ✍️

Dit zijn de raarste regels uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special

  • Vandaag 16:24
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x