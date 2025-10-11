Williams kreeg op de zaterdag van de F1 Grand Prix van Singapore te maken met een dubbele diskwalificatie. Desondanks wist het team op de zondag een punt te scoren met Carlos Sainz. Uit de boardradio's blijkt dat Alexander Albon werd ingezet om een soort Monaco-tactiek te gebruiken: het ophouden van een andere deelnemer om een pitstop zonder positieverlies te garanderen voor een teamgenoot.

Albon en Sainz hadden zich als twaalfde en dertiende gekwalificeerd, respectievelijk. De technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, kwam er echter achter dat ze een illegale DRS hadden op het Marina Bay-stratencircuit. Het gat tussen twee profielen van de achtervleugel gingen overschreden de limiet van 85 millimeter. Sainz werd teruggezet naar P18, maar omdat Albon de afstelling van zijn donkerblauwe bolide liet veranderen, moest hij voor de start Pierre Gasly vergezellen in de pitstraat. In ronde 38 was Sainz opgeschoven naar P9 achter Liam Lawson, omdat hij nog geen pitstop had gemaakt, en moest vervolgens verdedigen ten opzichte van Ollie Bearman.

Te vroege pitstop van Albon helpt uiteindelijk Sainz

Bearman had toen net Albon ingehaald. De in Londen geboren Thai besloot Sainz te helpen en gaf advies richting race-engineer James Urwin: "Vertel Carlos om de 'overtake' [extra elektrisch vermogen] te gebruiken bij het uitkomen van bocht 14. Nee, bocht 13." Urwin gaf het door aan Gaëtan Jego, de race-engineer van Sainz: "Bearman is sterk in bocht 9 en bij de exit van 13 en 14."

Albon blokkeerde zijn banden, toen hij werd ingehaald door Fernando Alonso, en moest eerder dan verwacht naar binnen vanwege de enorme flatspots. Maar op zijn versere rubber kon hij wel een zogeheten undercut doen ten opzichte van Lawson. En inderdaad, toen de Racing Bulls-coureur eenmaal zijn pitstop had gemaakt, kwam hij achter Albon terecht. Urwin gaf zijn coureur meteen opdracht om snelheid te minderen: "Val terug om het team te helpen, val terug. Ik heb voor twee ronden een 1:40 van je nodig. Ga nóg langzamer waar het kan, sector twee alsjeblieft." Albon reageerde via de boardradio: "Ik kan niet nog langzamer dan dit. Ze weten wat ik aan het doen ben."

Albon reed uiteindelijk drie seconden per ronde langzamer. Op een gegeven moment moest hij toch echt weer vaart maken, wetende dat de stewards harder zouden ingrijpen na het Monaco-fiasco eerder dit jaar. Dat gaf Sainz de ruimte om zijn pitstop te maken en vóór Lawson terecht te komen. Lawson eenmaal afgeschud, had de Madrileen nu de kans om vooruit te kijken in plaats van in zijn spiegels. Hij troefde Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda en Isack Hadjar allemaal af op zijn nieuwe banden en kwam vervolgens op P10 over de streep.

James Vowles bedankte Albon via de radio na het vallen van de vlag: "Dank je wel, Alex. Je hebt het geweldig gespeeld voor het team. Sorry dat we geen punten met je konden scoren, maar Carlos heeft er één op kunnen pakken. De snelheid was er wel. Nogmaals excuses voor wat er is gebeurd", aldus de teambaas.

Toen dit soort tactieken in Monaco werden gebruikt afgelopen mei, toen er verplicht twee pitstops in plaats van één pitstop moesten worden gedaan, noemde Sainz het "manipulatie" en Max Verstappen noemde het als "het gooien van bananen op de baan zoals in Mario Kart".

