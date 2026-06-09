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Carlos Sainz, Williams, Japan, 2026

Sainz haalt hard uit naar Hülkenberg na incident in Monaco: 'Stomme risico's'

Carlos Sainz, Williams, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Sainz haalt hard uit naar Hülkenberg na incident in Monaco: 'Stomme risico's'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Carlos Sainz is absoluut niet te spreken over het rijgedrag van Nico Hülkenberg tijdens de Grand Prix van Monaco. De coureur van Williams Racing zag gisteren een zekere puntenfinish in rook opgaan nadat de Duitser volgens hem een onnodig risico nam bij de herstart van de race in 2026.

De prestigieuze stratenrace in het prinsdom werd in de slotfase opgeschrikt door een rode vlag, waarna het veld in de zeventigste ronde opnieuw werd losgelaten voor een korte sprint naar de finish. Bij het naderen van de beroemde Loews-hairpin, ook wel bekend als bocht zes, dook Hülkenberg aan de binnenkant van de Haas van Esteban Ocon. Daarbij raakte de coureur van het Audi-fabrieksteam de linkerachterband van Sainz, wat resulteerde in aanzienlijke schade aan de ophanging van de Williams-bolide.

Sainz is kwaad

Sainz was na afloop stellig over het incident en wees direct naar de onbesuisde actie van zijn Duitse concurrent. "We reden een zeer goed gemanagede race tot aan die herstart", aldus de huidige nummer veertien in het wereldkampioenschap voor coureurs bij PlanetF1. "Ik denk dat we een heel goed, solide tempo hadden en over het algemeen een erg goede wedstrijd reden. We waren op weg om dit weekend weer een paar punten te scoren. Maar helaas besloten mensen bij de herstart gewoon stomme risico's te nemen en was mijn race voorbij", foeterde de Spanjaard over het verloren resultaat.

Verkeerd inschatten

Volgens de Williams-rijder is de haarspeldbocht een beruchte plek waar coureurs in Monaco vaak de fout in gaan. "In een bocht als bocht zes, waar we hier al honderden keren hebben geracet, weten we dat het altijd ophoopt en dat mensen die voor een droomactie gaan het soms verkeerd inschatten. Ik was daar het slachtoffer van", legde hij verder uit over de situatie. "Het is erg frustrerend om alle inzet van het team en twee punten in de prullenbak te gooien", besloot Sainz zijn relaas.

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