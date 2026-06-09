Sainz haalt hard uit naar Hülkenberg na incident in Monaco: 'Stomme risico's'
Sainz haalt hard uit naar Hülkenberg na incident in Monaco: 'Stomme risico's'
Carlos Sainz is absoluut niet te spreken over het rijgedrag van Nico Hülkenberg tijdens de Grand Prix van Monaco. De coureur van Williams Racing zag gisteren een zekere puntenfinish in rook opgaan nadat de Duitser volgens hem een onnodig risico nam bij de herstart van de race in 2026.
De prestigieuze stratenrace in het prinsdom werd in de slotfase opgeschrikt door een rode vlag, waarna het veld in de zeventigste ronde opnieuw werd losgelaten voor een korte sprint naar de finish. Bij het naderen van de beroemde Loews-hairpin, ook wel bekend als bocht zes, dook Hülkenberg aan de binnenkant van de Haas van Esteban Ocon. Daarbij raakte de coureur van het Audi-fabrieksteam de linkerachterband van Sainz, wat resulteerde in aanzienlijke schade aan de ophanging van de Williams-bolide.
Sainz is kwaad
Sainz was na afloop stellig over het incident en wees direct naar de onbesuisde actie van zijn Duitse concurrent. "We reden een zeer goed gemanagede race tot aan die herstart", aldus de huidige nummer veertien in het wereldkampioenschap voor coureurs bij PlanetF1. "Ik denk dat we een heel goed, solide tempo hadden en over het algemeen een erg goede wedstrijd reden. We waren op weg om dit weekend weer een paar punten te scoren. Maar helaas besloten mensen bij de herstart gewoon stomme risico's te nemen en was mijn race voorbij", foeterde de Spanjaard over het verloren resultaat.
Verkeerd inschatten
Volgens de Williams-rijder is de haarspeldbocht een beruchte plek waar coureurs in Monaco vaak de fout in gaan. "In een bocht als bocht zes, waar we hier al honderden keren hebben geracet, weten we dat het altijd ophoopt en dat mensen die voor een droomactie gaan het soms verkeerd inschatten. Ik was daar het slachtoffer van", legde hij verder uit over de situatie. "Het is erg frustrerend om alle inzet van het team en twee punten in de prullenbak te gooien", besloot Sainz zijn relaas.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Williams-monteur uitgemaakt voor idioot door Verstappen, FIA-boete na tweede knullige moment
- 6 juni 2026 19:59
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk?
Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet
Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Net binnen
Newey geeft tekst en uitleg over afwezigheid: "We hebben onze tijd genomen"
- 10 minuten geleden
Verstappen richting hoofdkantoor Red Bull na DNF in Monaco
- 1 uur geleden
- 1
'Gratis optie voor Nederlandse F1-fans op zwart gezet'
- 1 uur geleden
- 2
Sainz haalt hard uit naar Hülkenberg na incident in Monaco: 'Stomme risico's'
- 2 uur geleden
F1 Driver Of The Day 2026: winnaar Antonelli ook de favoriet bij de fans in Monaco
- 3 uur geleden
- 4
Russell reageert op Instagram: 'Vechten, zelfs als alles tegen ons lijkt te werken'
- Vandaag 10:29
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei