Esteban Ocon zien we al sinds het seizoen 2016 in de Formule 1. Hij heeft in die tijd meerdere crashes gehad en er zaten een aantal flinke klappers tussen. Degene die er bovenuit steekt, is die van de Grand Prix van Miami drie jaar geleden. De Haas F1-coureur heeft bij een Franstalig platform de medische gevolgen ervan onthuld.

Ocon zat in 2022 in zijn derde van uiteindelijk vijf seizoenen bij het Alpine F1 Team. Het Miami International Autodrome stond dat jaar voor het eerst op de kalender. Tijdens de derde vrije training spinde hij in bocht 13 en knalde hij zijwaarts de muur in - een muur van beton in plaats van Tecpro, SAFER-barriers of bandenstapels. Ocon kon geen kwalificatietijd neerzetten, omdat Alpine druk was met het repareren van de schade. Desondanks finishte hij op zondag op P8 om punten te pakken. Het was al een indrukwekkende prestatie, maar al helemaal nu Ocon heeft onthuld dat hij die zondagochtend in elkaar was gezakt vanwege hoe slecht hij zich voelde door de crash.

In elkaar gezakt na 42G-impact

"Ik heb een aantal stevige crashes meegemaakt", begon Ocon in een interview bij het YouTube-kanaal Legend. "Even afkloppen, maar die crashes zijn nooit te heftig geweest, ondanks dat een aantal boven de 40G uitkwamen en ik bijna mijn bewustzijn door verloor. Soms werd mijn zicht wazig of had ik hoofdpijn voor drie à vier dagen."

De Fransman ging vervolgens in op zijn klap in Miami: "Ik kreeg te maken met 42G. Voor de mensen die de crash willen zien, het ziet er niet heel indrukwekkend uit, maar het was een betonnen muur die ik raakte. Dat was in VT3 in Miami in 2022. Ik spinde en raakte de muur. Mijn knieën knalden [tegen de binnenkant van de auto] en ik kon daarna nauwelijks lopen. Ik ben de volgende ochtend in de douche in elkaar gezakt. Ik verloor mijn evenwicht en viel, ik voelde me totaal niet goed. Ik plaste bloed, dat was ook niet bepaald geweldig."

