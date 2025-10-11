close global

Christian Horner, Red Bull, Britain, 2024

F1-team geeft mogelijke derde optie voor Horner toe: "Betekent niet dat het níet gaat gebeuren"

F1-team geeft mogelijke derde optie voor Horner toe: "Betekent niet dat het níet gaat gebeuren"

Vincent Bruins
Christian Horner, Red Bull, Britain, 2024

Christian Horner zou elk F1-team op de grid hebben gecontacteerd in de hoop volgend jaar terug te keren in de paddock. Williams zette de deur al voor hem op een kiertje en er doen geruchten de ronde omtrent Ferrari, maar Alpine sluit een toekomst met de voormalig topman van Red Bull Racing ook niet uit.

Horner was sinds de oprichting van Red Bull Racing de leider over de Oostenrijkse formatie. Hij werd uiteindelijk een van de langstzittende en meest succesvolle teambazen met acht rijderskampioenschappen - vier met Sebastian Vettel en vier met Max Verstappen - en zes constructeurstitels in 20 jaar tijd. Afgelopen zomer moest hij echter plaatsmaken voor Laurent Mekies, die een promotie kreeg vanaf zusterteam Racing Bulls. Horner werd door de energiedrankfabrikant ontslagen. Het kwam niet alleen na de relatief tegenvallende prestaties van Red Bull, maar ook na een situatie waarin hij werd onderzocht voor mogelijk ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Horner kreeg vorige maand een ontslagvergoeding van tientallen miljoenen euro's. Ook in de rechtszaak rondom die vrouwelijke collega zou nu geschikt zijn.

Briatore en Horner zijn vrienden

Aston Martin liet eerder al weten dat "Christian zo'n beetje elke teameigenaar belt", maar teambaas Andy Cowell bevestigde dat Horner niet bij zijn formatie terecht zal komen: "Er liggen geen plannen om Christian bij het team te betrekken in de toekomst, of dat nou in een operationele functie is of als investeerder."

Frédéric Vasseur zou onder druk liggen bij Ferrari, omdat de Scuderia haar slechtste seizoen van het groundeffect-tijdperk meemaakt. Horner wordt genoemd als een mogelijke opvolger. Ondertussen bij Williams ziet James Vowles "geen reden om iets aan de structuur te veranderen", maar "je moet altijd openstaan voor een gesprek".

Alpine zegt nu nog geen plannen met Horner te hebben, maar in de toekomst kan het anders zijn. "Flavio [Briatore] en Christian zijn oude vrienden, dat is geen geheim", vertelde uitvoerend manager Steve Nielsen. "Ik weet niet waar zij over hebben gepraat, maar zover ik zie en weet, is het niet de waarheid dat Christian naar Alpine komt. Maar dat betekent niet dat het níet gaat gebeuren. Het is en blijft de Formule 1."

Red Bull Racing Formule 1 Ferrari Christian Horner Williams Alpine

