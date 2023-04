GP van Monaco mogelijk in gevaar, 'Leclerc in gesprek met Mercedes' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nog een paar dagen en dan zal het Formule 1-spektakel weer losbarsten. Vandaag werd de E-Prix in Berlijn verreden en hoewel Robin Frijns vanaf pole position vertrok, kon hij die positie niet vasthouden. Formule 1-insider Leo Turrini claimt dat Charles Leclerc en Mercedes al rustig aan het babbelen zijn en Eddie Jordan fantaseert over een terugkeer van Michael Schumacher. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Grand Prix van Monaco in gevaar door pensioenprotesten in Frankrijk

In de afgelopen weken zijn de mensen in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen de pensioenhervormingen. Dat kan gevolgen hebben voor de Grand Prix van Monaco. Hoewel de dwergstaat geen onderdeel van Frankrijk heeft, laat vakbond CGT Energy weten dat het weekend weleens in het donker zou kunnen eindigen.

Hamilton spreekt volgers op Instagram toe: "Het is niet ver van het paradijs"

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton spreekt zijn fans op social media veelvuldig toe. Ook in het weekend voorafgaand aan de race in Azerbeidzjan laat de Brit van zich horen. Ditmaal wil hij de fans een paar wijze lessen meegeven.

E-Prix van Berlijn II: Cassidy pakt verrassende overwinning, Frijns buiten de punten

Nick Cassidy heeft de tweede E-Prix van Berlijn gewonnen. De Nieuw-Zeelander was voorafgaand aan de race niet de favoriet, maar wist zich staande te houden in een race vol incidenten.

Antonio Pérez klaart de lucht over Red Bull-sabotage: "Het is allemaal speculatie"

Hoewel er eerder uit kamp van Sergio Pérez allerlei berichten kwamen dat Max Verstappen soms werd voorgetrokken, is de mening van Antonio Pérez inmiddels omgedraaid. De Mexicaan legt uit dat er niets aan de hand is binnen het team en dat het allemaal is gebaseerd op speculatie.

'Het is een publiek geheim dat Leclerc al met Mercedes aan het praten is'

Volgens Formule 1-insider Leo Turrini is Charles Leclerc al in gesprek gegaan met Mercedes. De Ferrari-coureur sprak eerder dit jaar uit dat hij nog nooit zo slecht een seizoen was begonnen en hoewel de Monegask nog een contract heeft tot en met 2024, zou hij momenteel al babbelen met het Duitse team.

Jordan fantaseert over terugkeer Michael Schumacher: "Zou een absoluut wonder zijn"

Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan heeft zich in de voorbije weken uitgelaten over de familie Schumacher. De situatie rondom Formule 1-legende Michael Schumacher is nog altijd een groot mysterie en de voormalig teambaas hoopt Schumi weer een keertje in de paddock te zien.