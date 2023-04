Brian Van Hinthum

Zondag 23 april 2023 10:16

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat we voor het laatst van Michael Schumacher in de paddock konden genieten en sinds zijn skiongeluk is de radiostilte rondom de zevenvoudig wereldkampioen aan de gang. Eddie Jordan hoopt dat men een 'wonder' kan bewerkstelligen en we de Duitser op een dag weer in de paddock zien.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Absoluut wonder

Af en toe is het Jordan die de buitenwereld nog van wat minimale informatie voorziet, daar hij wat dichter bij de familie staat. Van Express krijgt de voormalig teambaas de vraag of het mogelijk is dat we de legendarische coureur op een dag weer in de paddock kunnen gaan zien tijdens een Formule 1-weekend. "Weet je, dat zou een absoluut wonder zijn en daarnaast is dat een droom. Desondanks moet je realistisch zijn, maar er zijn wel mensen in de wetenschap en de medicijnen die de meest ongelofelijke dingen voor elkaar krijgen", zo spreekt hij zijn hoop uit.

Hoop en geloof

Jordan vervolgt: "Medicijnen zijn aan het verbeteren. Ik kan je niet vertellen hoe het precies met Michael Schumacher zit, maar hij bevindt zich momenteel heel, heel lang in dezelfde positie. Al bijna tien jaar. Voor een persoon waarvan zijn kennis over medicijnen die van een normaal persoon is, is het ontzettend lastig om een duidelijk beeld te krijgen. Ik kan niet meer doen dan enorm hopen dat het op een dag kan gebeuren. Als je hoop en gelooft blijft houden, is alles mogelijk in de wereld", besluit hij.