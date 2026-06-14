De horeca op Circuit de Barcelona-Catalunya: wat ben je kwijt voor een biertje in Spanje?
De horeca op Circuit de Barcelona-Catalunya: wat ben je kwijt voor een biertje in Spanje?
De Grand Prix van Barcelona-Catalunya is volle bak onderweg in het snikhete Spanje en zoals gebruikelijk dienen de fans rondom de baan natuurlijk ook wat lekkers te eten en te drinken. GPFans nam de proef op de som met de horecaprijzen rondom de baan.
Elk jaar reizen er weer een hoop Nederlandse fans richting het Circuit de Catalunya om de race te bekijken op de plek waar Max Verstappen in 2016 zijn eerste overwinning in de Formule 1 op memorabele wijze wist te boeken. Zoals bekend is, houden de Spanjaarden - of Catalanen zoals je volgens het lokale volk zou moeten zeggen - wel van een lekker hapje en drankje onder de heerlijke Spaanse zon en de mediterrane keuken biedt dan ook genoeg lekkers om van te genieten in Barcelona. Toch zijn vaak rond het circuit de opties wel redelijk beperkt tot een snelle snack.'
Pils en Red Bull
Allereerst focussen we op het drinken voor de fans in Catalonië. De meeste fans die richting Spanje afreizen om daar een feestje te bouwen op het circuit houden natuurlijk van een biertje. Op het circuit betaal je 5 euro voor een klein biertje, 10 euro voor een medium biertje en maar liefst 13 euro voor een grote pils. Een flesje water kost je 3,50 euro, al kun je wel overal rondom het circuit gratis je water bijvullen bij de vele tappunten. Voor een bakje koffie betaal je rond de 3 euro. Mocht je liever een wat zoetere cafeïneboost willen pakken, kun je een blikje Red Bull voor 5 euro verkrijgen. Dat is dezelfde prijs als die je betaalt voor een frisdrank. Buiten het circuit liggen de prijzen uiteraard aanzienlijk lager bij de verschillende tentjes en foodtrucks. Zo betaal je dan rond de 4/5 euro voor een biertje en hetzelfde voor een frisdrank. Ook zijn er Spanjaarden die solo op pad gaan met grote koelboxen waar je pils, alcohol en zelfs sigaretten kan kopen.
Hamburgers en hotdogs
Dan gaan we naar de eetmogelijkheden. Voor kleine dingetjes, zoals chips, popcorn of snoep ben je op het circuit zo'n 3 euro kwijt. Er zijn ook verschillende tentjes langs de baan te vinden met wat grotere happen dan dat. Voor een hotdog betaal je rond de 9 euro, terwijl een hamburger je dan rond de 12 euro kost. Een belegd broodje gaat voor rond de 8 euro over de toonbank, terwijl een zoeter hapje - zoals de alom bekende churros - je richting de 8 euro kosten. Uiteraard zijn de prijzen ook naast het circuit voor alle snacks en hapjes vaak een paar euro lager.
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