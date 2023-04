E-Prix van Berlijn II: Cassidy pakt verrassende overwinning, Frijns buiten de punten

Kimberley Hoefnagel

Zondag 23 april 2023 16:15

Nick Cassidy heeft de tweede E-Prix van Berlijn gewonnen. De Nieuw-Zeelander was voorafgaand aan de race niet de favoriet, maar wist zich staande te houden in een race vol incidenten.

De start van de tweede E-Prix van Berlijn stond oorspronkelijk gepland voor 15:03 uur. De start moest echter kort uitgesteld worden vanwege een aantal demonstranten op de baan. Nadat de demonstranten waren afgevoerd, kon de race eindelijk van start gaan. Polesitter Robin Frijns kende een fantastische start, net als zijn teamgenoot Nico Müller die vanaf P3 mocht starten. De twee konden in eerste instantie op gemakkelijke wijze wegrijden van de rest van het veld. Het is echter een gegeven dat niemand op het Tempelhof Airport Street Circuit vooraan wil rijden, omdat de coureur op P1 veel meer energie gebruikt. De ideale positie is de vierde of vijfde plek. Het is dan ook niet verrassend dat de twee heren besloten om hun eerste attack mode vroeg in te zetten. Frijns viel hierna terug naar P3, reed kortstondig weer aan de leiding, waarna hij zijn tweede attack mode activeerde en naar de vijfde plek zakte. Vanaf dat moment viel hij eigenlijk alleen maar verder terug.

Ondertussen had zijn teamgenoot Müller de leiding in de wedstrijd te pakken, Pascal Wehrlein reed op dat moment op P2 en Antonio Felix da Costa op P3. In de periode daaropvolgend activeerden een hoop coureurs hun attack modes, wat weer voor een constante stroom aan veranderingen in de tijdenlijst zorgde. Andre Lotterrer veroorzaakte vervolgens een kortstondige gele vlag, waarna hij flink terug viel. Na een aantal fantastische inhaalacties kreeg Wehrlein de leiding in handen, zijn teamgenoot Da Costa reed even op P2, maar viel na het activeren van zijn attack mode ook weer een aantal plekken terug. Niet lang daarna liep ook Edoardo Mortara schade op, waarna hij de pits in moest voor een nieuwe vleugel.

Halverwege de race had Wehrlein, de koploper in het kampioenschap, de eerste plek in handen. Porsche-coureurs Jean-Eric Vergne en Da Costa stonden op dat moment op P2 en P3. Sam Bird en Buemi vielen ook terug vanwege schade, al bleef het onduidelijk waar zij die schade precies opgelopen hebben. Daarna werden er weer de nodige attack modes geactiveerd, wat voor een flinke verschuiving zorgde.

Strijd om de overwinning

Met nog tien ronden te gaan had Nick Cassidy de leiding in handen, met Jake Dennis en Vergne achter hem op P2 en P3. In de periode daaropvolgend bleef het even relatief rustig, al was de rust wel van korte duur. Da Costa (P5) maakte kortstondig contact met Evans (P4). De twee coureurs liepen hierbij gelukkig niet al te veel schade op, waarna ze de race gewoon af konden maken. Cassidy probeerde ondertussen weg te rijden van Dennis, die flink aan het pushen was. Uiteindelijk wist de Nieuw-Zeelander de race met een voorsprong van vier tienden te winnen. Dennis werd tweede en Vergne werd derde. Frijns kwam als zeventiende over de finish en eindigde dus buiten de punten.