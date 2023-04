Brian Van Hinthum

Zondag 23 april 2023 12:38

Lewis Hamilton is vaak bezig met zijn mentale gesteldheid en die van zijn volgers en hij spreekt zijn trouwe fans dan ook met enige regelmaat een aantal opbeurende woorden toe via zijn socials. Ook op zondag heeft hij een motiverende speech klaar voor zijn volgers.

Na het verval van Mercedes na 2021 is het niet de gemakkelijkste tijd van Hamilton in de Formule 1. De man uit Stevenage hunkert naar nieuw succes én zij achtste wereldtitel, maar met de dominantie van Max Verstappen en Red Bull lijkt het momenteel een illusie dat de Britse coureur die titel op korte termijn nog binnen gaat halen. Ondertussen zingen de geruchten over de toekomst van Hamilton op hoge snelheid rond. Zijn contract bij de Zilverpijlen loopt namelijk na dit seizoen af.

Paradijs

Ondanks de mindere tijden probeert Hamilton wel gewoon zijn rug recht te houden en positief te blijven over zijn kansen in de Formule 1 en het leven. Die positiviteit probeert hij ook op zijn volgers over te brengen en in een speciale story op Instagram probeert hij zijn fans wijze lessen mee te geven: "Het is niet ver van het paradijs. Weet hoe prachtig en speciaal je bent, zorg goed voor jezelf vandaag en neem de tijd om de kleine jij in jou te bedanken", opent hij zijn motiverende woorden.

Op je pad blijven

Hamilton vervolgt: "Er is niks wat je niet kan doen. Je bent ontworpen voor grootse dingen! Grootse dingen komen in vele verschillende vormen. Zorg er gewoon voor dat je op je pad blijft, hoe vaak je ook omvalt. Ik ben er met jou. Je bent niet alleen. Fijne zondag", besluit de zevenvoudig wereldkampioen. Over één week hoopt hij zich seizoen op een dito positieve manier te vervolgen als we beginnen aan de Grand Prix van Azerbeidzjan.