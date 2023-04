Remy Ramjiawan

Zondag 23 april 2023 18:29

Het is nog allerminst zeker of de Grand Prix van Monaco, eind mei, wel zal doorgaan. In Frankrijk wordt er hevig geprotesteerd tegen hervormingen van het pensioenstelsel en dat kan mogelijk de plannen van de race in Monte Carlo gaan verstoren.

In de Franse media circuleren berichten dat de vakbond CGT, momenteel de op één na grootste vakbond in Frankrijk, de komende maanden een reeks demonstraties en protesten bij sportevenementen plant. De Formule 1 had in 2022 haar eigen ontmoeting met demonstranten toen Just Stop Oil demonstranten het circuit op stormden tijdens de openingsronde van de Britse Grand Prix. Het incident veroorzaakte veel opschudding en had nog veel erger kunnen zijn als de race niet al was stilgelegd na de horrorcrash van Zhou Guanyu.

'100 dagen van actie en woede'

Zoals gemeld door RTL, hebben de vakbonden van de CGT Energy "100 dagen van actie en woede" aangekondigd als protest tegen de recente pensioenhervormingen van Emmanuel Macron. De vakbond heeft gedreigd de komende maanden een groot aantal sportieve en culturele evenementen te verstoren. "Het filmfestival van Cannes, de Grand Prix van Monaco, het toernooi van Roland-Garros, het festival van Avignon kunnen in het donker eindigen! Wij laten niet los!", aldus de vakbond CGT in haar aankondiging. De organisatoren van de Grand Prix van Monaco hopen dat Macron vóór de Grand Prix een akkoord kan bereiken met de CGT-bonden.