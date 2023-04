Brian Van Hinthum

Er wordt continue een hoop gezegd en geschreven over de situatie bij Red Bull Racing en het zou borrelen tussen Max Verstappen en Sergio Pérez. De vader van laatstgenoemde coureur probeert nu echter de lucht te klaren en vertelt dat er helemaal niks aan de hand is binnen het team.

Nadat we eind vorig seizoen tijdens de Grand Prix van Brazilië de eerste scheurtjes tussen Verstappen en Pérez zagen ontstaan binnen het team van Red Bull, lijkt die lijn in het nieuwe seizoen gestaag doorgezet te worden. De Mexicaan geeft met enige regelmaat aan voor het kampioenschap te willen strijden en na de Grand Prix van Saoedi-Arabië leken beide Red Bull-coureurs even het masker te laten vallen toen er in de cooldown room weer enige sprake was van frustraties tegenover elkaar.

Sabotage van Pérez?

Sinds de race in Djedda is er vanzelfsprekend een hoop gezegd en geschreven in de media en vaak zien we voorbij komen dat het niet helemaal lekker zou zitten tussen Verstappen en Pérez, al hebben we ze dat zelf nooit hardop horen zeggen. Er wordt daarnaast ook beweerd dat het team volledig op de hand is van Verstappen en zelfs gezegd dat de Nederlander een betere auto heeft en de Mexicaan dus gesaboteerd zou worden door het team. Die gedachte haalde Christian Horner eerder al onderuit.

Leugens

Ook Pérez senior heeft het wel gehad met de geruchtenmolen en hij klaart tegenover Marca de lucht. "Dat is een leugen, laat dat duidelijk zijn", zegt de vader van Pérez. "Red Bull is een merk dat vele miljarden aan dollars meer kost dan Checo en Max. Het is een professioneel team dat met zijn twee coureurs wil winnen. Vanaf rondje één in de eerste vrije training willen ze dat de coureurs eerste en tweede staan. Er wordt niemand voorgetrokken, het is allemaal speculatie", besluit hij in zijn duidelijke statement.