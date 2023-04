Brian Van Hinthum

Zondag 23 april 2023 15:01

Momenteel lijken zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton niet helemaal tevreden te zijn bij hun team en dus zingen er continue geruchten rond over de toekomst van beide topcoureurs. Gerespecteerd Formule 1-insider Leo Turrini claimt dat de Monegask in ieder geval al gesprekken met Mercedes aan het voeren is.

De eerste races van het seizoen liepen voor Leclerc uit op een forse domper. Het zorgde voor een storm aan geruchten over de toekomst van de Monegask. Hij zou na afloop van de eerste Grand Prix zelfs intern zijn onvrede geuit hebben, al ontkende Leclerc zelf dat afgelopen donderdag stellig. Toch kwam de geruchtenmolen over zijn toekomst op gang. De nummer twee van vorig seizoen wordt bijvoorbeeld met enige regelmaat in verband gebracht met een vertrek naar Mercedes nadat zijn contract eind 2024 op zijn einde loopt bij de Scuderia.

Leclerc naar Mercedes?

Het team waar de jonge coureur dan automatisch mee in verband wordt gebracht is het team van Mercedes. Volgens de geruchten zou de man uit Monte Carlo wel oren hebben naar een vertrek richting de formatie van Toto Wolff en Turrini heeft daar wat nieuws over te melden in zijn blog voor Quotidiano Nazionale: "Het is een publiek geheim dat Leclerc met Mercedes aan het praten is. Iedereen weet het, van de garage in Maranello tot aan de Indische Oceaan", claimt de journalist.

Hamilton en Ferrari?

Hij vervolgt: "In zijn carrière heeft hij regelmatig momenten van pure klasse laten zien. Hij is de eerste persoon die weet dat de tijd verder tikt." Aan de andere kant is het voor Mercedes ook afwachten wat Hamilton besluit om met zijn toekomst te gaan doen. De zevenvoudig wereldkampioen beschikt over een verbintenis die na 2023 afloopt en hij wordt op zijn beurt steeds in verband gebracht met een overgang richting Ferrari, al liet Hamilton zelf al meermaals doorschemeren graag bij zijn Mercedes-familie te blijven. Officieel nieuws blijft voorlopig echter uit van alle kampen.