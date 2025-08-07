Verstappen ziet naast bandenbeheer ander sterk punt van MCL39: 'Moeten wij ook bereiken'
Verstappen ziet naast bandenbeheer ander sterk punt van MCL39: 'Moeten wij ook bereiken'
Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen is het bandenbeheer van de MCL39 niet het enige aspect waarin de wagen een voorsprong heeft op de rest van het veld. De Nederlander wijst in gesprek met Motorsport Week ook op de rotatie van de auto, die volgens hem met kop en schouders boven de rest uitsteekt.
Hoewel Lando Norris en Oscar Piastri onderling nog een strijd leveren, heeft McLaren voorlopig weinig te vrezen van de concurrentie. Afgelopen weekend wist het duo alleen de poleposition niet te veroveren, iets wat dit jaar al meerdere keren is voorgekomen. Toch ligt het grote voordeel in de races, waarin de MCL39 aanzienlijk beter met de banden omgaat dan de concurrentie.
Bandenbeheer niet enige troef van McLaren
Verstappen legt in Hongarije uit dat het bandenbeheer een van de slimme troeven van McLaren is: "Nou, het is duidelijk beter voor de banden. Ze kunnen de banden veel beter in leven houden. Dat zie je vooral goed in de regen op Intermediates, als je goed met je banden omgaat, komt dat op die band nog duidelijker naar voren. Omdat die band kwetsbaarder is, oververhit hij nog sneller, en zij hebben dat echt heel goed onder controle."
Rotatie MCL39
Van de RB21 is duidelijk dat die vooral in de hogesnelheidsbochten een streepje voor heeft op de rest, maar in de medium- en langzame bochten excelleert McLaren. De papaja-kleurige wagen draait bovendien opvallend makkelijk in de bochten: "Tegelijkertijd vind ik hun prestaties in medium-snelle bochten ongelooflijk, vergeleken met, ik zou zeggen, de rest van het veld. De rotatie die ze op de vooras hebben zonder de achterkant te verliezen, is ook echt indrukwekkend om te zien." Dat wil de Nederlander ook graag in zijn RB21 terugzien: "Dat is iets wat wij ook moeten proberen te bereiken."
Gerelateerd
Net binnen
Deze vier keer paste de FIA het reglement aan na een actie van Lewis Hamilton
- 32 minuten geleden
Verstappen ziet naast bandenbeheer ander sterk punt van MCL39: 'Moeten wij ook bereiken'
- 1 uur geleden
Albon wijst naar 2026-wagen: 'Coureur die slim is en systeem misbruikt, haalt er prestaties uit'
- 2 uur geleden
- 1
F1 Esports-kampioen Opmeer wordt onderzocht na afpakken overwinning in pitstraat
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen blijft bij Red Bull: wie worden de drie andere coureurs voor 2026?
- 3 uur geleden
Red Bull Racing speurt naar strategisch talent
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
- 21 juli
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
- 21 juli
Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
- 19 juli
McLaren bevestigt geüpgradede vloer voor Piastri en Norris: "Tevreden met wat we zagen"
- 18 juli