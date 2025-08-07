Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen is het bandenbeheer van de MCL39 niet het enige aspect waarin de wagen een voorsprong heeft op de rest van het veld. De Nederlander wijst in gesprek met Motorsport Week ook op de rotatie van de auto, die volgens hem met kop en schouders boven de rest uitsteekt.

Hoewel Lando Norris en Oscar Piastri onderling nog een strijd leveren, heeft McLaren voorlopig weinig te vrezen van de concurrentie. Afgelopen weekend wist het duo alleen de poleposition niet te veroveren, iets wat dit jaar al meerdere keren is voorgekomen. Toch ligt het grote voordeel in de races, waarin de MCL39 aanzienlijk beter met de banden omgaat dan de concurrentie.

Bandenbeheer niet enige troef van McLaren

Verstappen legt in Hongarije uit dat het bandenbeheer een van de slimme troeven van McLaren is: "Nou, het is duidelijk beter voor de banden. Ze kunnen de banden veel beter in leven houden. Dat zie je vooral goed in de regen op Intermediates, als je goed met je banden omgaat, komt dat op die band nog duidelijker naar voren. Omdat die band kwetsbaarder is, oververhit hij nog sneller, en zij hebben dat echt heel goed onder controle."

Rotatie MCL39

Van de RB21 is duidelijk dat die vooral in de hogesnelheidsbochten een streepje voor heeft op de rest, maar in de medium- en langzame bochten excelleert McLaren. De papaja-kleurige wagen draait bovendien opvallend makkelijk in de bochten: "Tegelijkertijd vind ik hun prestaties in medium-snelle bochten ongelooflijk, vergeleken met, ik zou zeggen, de rest van het veld. De rotatie die ze op de vooras hebben zonder de achterkant te verliezen, is ook echt indrukwekkend om te zien." Dat wil de Nederlander ook graag in zijn RB21 terugzien: "Dat is iets wat wij ook moeten proberen te bereiken."

