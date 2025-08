In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag stond de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije op het programma, een sessie die een grote verrassing zou opleveren. Verder onthulde McLaren waarom hun auto het in 2025 zo goed doet, stelde Red Bull-teambaas Laurent Mekies dat het team geen idee heeft wat het probleem van de RB21 in Hongarije is, was er veel gedoe in F2 en reageerde Fernando Alonso op zijn verrassende P5 in de kwalificatie. Dit is de GPFans Recap van 2 augustus.

Leclerc verrast met pole, dramatische zaterdag Verstappen en Red Bull

De zaterdag van de Grand Prix van Hongarije leverde een verrassing op: Charles Leclerc pakte pole voor Oscar Piastri en Lando Norris. Max Verstappen werd achtste, Yuki Tsunoda zestiende. Onder meer Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton kregen het niet eens voor elkaar om in Q3 te komen. Samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier!

Titanenstrijd tussen Red Bull-junior en McLaren-junior eindigt in woede en onderzoeken

De sprintrace van de FIA Formule 2 voor de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Hongarije eindigde in een wild gevecht tussen Red Bull-junior Pepe Martí en McLaren-junior Alex Dunne. Maar beide mannen worden nu onderzocht door de stewards en de rivalen zijn ook niet bepaald blij met elkaar. Meer lezen over waarom er in F2 voor het tweede weekend op rij gedoe was tussen junior-coureurs van McLaren en Red Bull? Klik hier!

Alonso dolblij maar verbaasd over P5: "Op Spa waren we negentiende en twintigste"

Beide coureurs van Aston Martin maakten hun beste kwalificatie van het seizoen mee voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De groene bolides zullen op de zondag de volledige derde rij op de startgrid innemen. Fernando Alonso glundert na de vijfde tijd te hebben neergezet, al vraagt hij zich wel af waar dat resultaat überhaupt vandaan komt. Meer lezen over de reactie van Alonso nadat hij tijdens de kwalificatie Verstappen versloeg en uiteindelijk vijfde werd? Klik hier!

Red Bull kent probleem RB21 in Hongarije nog niet: 'Dit voelt oncomfortabel aan'

Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, kon op veel positieve reacties rekenen tijdens zijn eerste weekend als leider van het team. Het weekend van de F1 Grand Prix van Hongarije verloopt echter dramatisch voor het team van Max Verstappen. Meer lezen over wat Mekies als teambaas van Red Bull Racing te zeggen had over P8 en P16 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije? Klik hier!

Stella ziet MCL39 uitblinken in bepaalde bochten: "Denk dat de beoordeling van Max klopt"

McLaren-teambaas Andrea Stella is het eens met Max Verstappen over de sterke punten van de MCL39. De viervoudig wereldkampioen ziet de wagen excelleren in de medium-snelheidsbochten en Stella onderschrijft die beoordeling. Meer lezen over wat Stella te zeggen heeft over de auto van McLaren en waarom hij denkt dat de auto dit jaar zo sterk is op bepaalde plekken dan de auto's van de negen andere teams? Klik hier!

