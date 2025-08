Charles Leclerc heeft op verrassende wijze de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De Ferrari-coureur zette een rondetijd van 1:15.372 neer en versloeg de McLarens op minder dan een halve tiende voorsprong. Max Verstappen was nergens te vinden en eindigde als achtste achter twee Aston Martins en een Kick Sauber.

De sessie die de startgrid op de Hungaroring ging bepalen, begon om 16:00 uur lokale tijd onder zonnige omstandigheden. Er zat een flinke onweersbui in de buurt, maar die zou het circuit net missen op een paar regendruppeltjes na. Het was een ietwat benauwde 30°C, terwijl de baan was opgewarmd richting de 53°C. Ondanks de F3-, F2- en Porsche Supercup-actie van eerder op de dag, evenals natuurlijk de derde vrije training, was de baan erg stoffig. Niemand wilde als eerste naar buiten. Uiteindelijk beet Williams het spits af met een 1:17.441 van Alexander Albon en een 1:18.282 van Carlos Sainz, twee à drie seconden af van de rondetijden die we verwachtten aan het einde van de kwalificatie.

Tsunoda vliegt eruit na Q1

Halverwege Q1 begonnen de rondetijden echt door te komen. Oscar Piastri kwam met een achterwiel in de grindbak terecht, maar was desondanks het snelst met een 1:15.554, vlak voor de twee Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. Lando Norris moest het na zijn eerste run doen met de vierde stek, maar dat was nog altijd veel beter dan Max Verstappen die we op de dertiende plaats vonden.

Piastri verbeterde met een 1:15.211 om eerste te blijven in Q1, terwijl Fernando Alonso en Isack Hadjar verrasten met P2 en P3, respectievelijk, voor Norris en Charles Leclerc. Verstappen kwam niet verder dan de elfde positie en ging, nog maar net, door naar Q2. Dat kon niet gezegd worden van de andere Red Bull. Yuki Tsunoda werd namelijk zestiende en werd samen met Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en Alexander Albon geëlimineerd.

Opnieuw teleurstelling voor Antonelli en Hamilton

Er vielen wat druppeltjes boven bochten 1 tot en met 5 in de openingsfase van Q2, maar het was warm genoeg dat het geen effect zou hebben op de baanomstandigheden. Dat liet Norris zien door te beginnen met een 1:14.890, gevolgd door Piastri op 0.051 seconden. Aston Martin was weer verrassend snel met Alonso op de derde positie voor Lance Stroll. Verstappen lag achtste na de eerste run van Q2, terwijl de rondetijd van Franco Colapinto verwijderd werd vanwege track limits.

De McLarens hadden geen verbetering nodig. Uiteindelijk was dat voor Stroll ook niet nodig, maar toch werd hij derde voor Russell en teamgenoot Alonso. Verstappen werd achtste en ging opnieuw met de hakken over de sloot door. Antonelli had geen grip aan de achterkant en werd teleurstellend elfde, nadat hij er door Gabriel Bortoleto uit werd geknikkerd. Ollie Bearman, Lewis Hamilton, Sainz en Colapinto gingen ook niet door naar Q3. Antonelli werd vervolgens teruggezet van P11 naar P15 vanwege track limits.

Leclerc als een duiveltje uit een doosje

Piastri opende Q3 met een 1:15.398, bijna een tiende voor Norris. De baantemperaturen waren met ongeveer 16°C gezakt en we weten dat de Mercedes goed loopt, wanneer het kouder is. Russell lag derde na de eerste run van Q3. De Brit ging paars in de eerste twee sectoren, maar door een foutje in de laatste bocht was hij uiteindelijk 0.234 seconden langzamer. Verstappen was vijfde achter Alonso, terwijl een rappe Stroll zijn tijd verwijderd zag worden door track limits.

Leclerc kwam uit het niets om een 1:15.372 neer te zetten en pakte, buiten beeld zelfs, de pole position. De ronde van de Monegask werd door de regie gemist, omdat iedereen gefocust was op de McLarens. Piastri verbeterde niet en kwam zo 0.026 seconden tekort. Norris ging wel paars in sector 3, maar het was niet genoeg om in de top twee terecht te komen. Hij werd derde op 0.041 seconden achterstand en slechts acht duizendsten voor Russell. Alonso completeerde de top vijf voor Stroll, Bortoleto, Verstappen, Liam Lawson en Hadjar.

