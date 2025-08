McLaren-teambaas Andrea Stella is het eens met Max Verstappen over de sterke punten van de MCL39. De viervoudig wereldkampioen ziet de wagen excelleren in de medium-snelheidsbochten en Stella onderschrijft die beoordeling.

Het papaja-oranje team verdedigt dit seizoen de constructeurstitel die eind 2024 werd binnengesleept. Daarnaast strijden Oscar Piastri en Lando Norris met elkaar om het wereldkampioenschap bij de coureurs. De wagen van het team blinkt uit in bandenslijtage, maar inmiddels kan hij ook goed overweg met bochten op medium snelheid. Het zijn elementen waar de concurrentie nog aan moet werken.

MCL39 in medium-snelheidbochten

Op de persconferentie in Hongarije wordt aan Stella gevraagd of de snelheid in bepaalde bochten een groot wapen vormt, zoals Verstappen onlangs aangaf. De Italiaan reageert: "Dat is een makkelijk antwoord, want dat kun je gewoon afleiden uit de GPS-gegevens. Wanneer je de snelheidsvergelijking met een aantal andere teams bekijkt, laat de data zien dat McLaren de hoogste bochtsnelheid haalt in bochten met gemiddelde snelheid. Dus ik denk dat de beoordeling van Max klopt."

Zwakke punten

Toch loopt men bij McLaren niet meteen de polonaise, want er zijn nog genoeg verbeterpunten. Zo is de RB21 van Red Bull juist sterk in de hogesnelheidsbochten en daar heeft McLaren nog geen antwoord op gevonden: "We hebben nog steeds onze zwakke punten. In hele snelle bochten, zoals Copse of bijvoorbeeld Pouhon, zijn we niet de snelste auto. Ook in hele langzame bochten zijn we dat waarschijnlijk niet. Maar het merendeel van de bochten in een kampioenschap zijn nu eenmaal bochten op gemiddelde snelheid en in dat gebied is onze auto, afgaande op de data, de beste."

