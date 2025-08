Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, kon op veel positieve reacties rekenen tijdens zijn eerste weekend als leider van het team. Het weekend van de F1 Grand Prix van Hongarije verloopt echter dramatisch voor het team van Max Verstappen.

In het persbericht van Red Bull stelt Mekies dat er voor Red Bull eigenlijk niks volgens plan is gegaan tot nu toe in Hongarije. Dit toont de achtste plaats van Verstappen en de zestiende plaats van Yuki Tsunoda tijdens de kwalificatie ook wel aan. "We hebben tot nu toe geen ideaal weekend gehad. We hebben moeite gehad om de auto in het juiste werkvenster te krijgen, en dat gold ook voor de kwalificatie. Het is een probleem geweest om grip te vinden, eigenlijk al vanaf de start van de vrije trainingen."

Red Bull heeft veel geprobeerd in Hongarije

Mekies stelt dat Red Bull tijdens de drie trainingen van alles en nog wat heeft geprobeerd om de RB21 goed te laten functioneren op de Hungaroring. Tevergeefs, zo bleek tijdens de kwalificatie. "We hebben bij beide auto's veel dingen uitgeprobeerd, zowel bij Yuki [Tsunoda] als bij Max [Verstappen]. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we onze coureurs niet de auto hebben kunnen geven, die ze wilden hebben. Hebben we het probleem nu gevonden? Nee, maar we hebben wel heel veel data om ons erbij te helpen om vast te leggen wat die problemen zijn. Als we willen verbeteren moeten we dit soort dagen constructief benaderen. om uiteindelijk beter te worden. Dit voelt oncomfortabel aan, maar je kunt wel van deze situaties leren."

Mekies onder de indruk van Verstappen

Mekies stelt dat het weekend van Tsunoda simpelweg moeizaam is vanwege de auto. "Yuki [Tsunoda] viel in Q1 met een paar honderdsten verschil af, en hij zat in zijn snelle ronden zelfs heel dicht achter Max. Het probleem was gewoon dat we gewoon geen snelheid hadden." Verstappen maakte met zijn P8 indruk op Mekies. "Het was indrukwekkend dat Max Q3 haalde, ondanks onze problemen. Waar hij zich gekwalificeerd heeft is waarschijnlijk een goede weergave van waar we dit weekend tot nu toe staan. We hebben nog veel werk te verzetten om meer snelheid te vinden, maar we blijven gewoon vechten en morgen krijgen we weer te maken met hele andere omstandigheden."

