'Aston Martin trekt stekker uit F1-team', Verstappen bevestigt stoeltje 2026 | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het F1-circus bereidt zich voor op de laatste Grand Prix voor de zomerstop en dat is die van Hongarije. Dat gebeurde vandaag natuurlijk met de mediadag. Max Verstappen kon eindelijk bevestigen dat hij bij Red Bull Racing blijft in 2026. Dat is echter niet het enige wat we weten voor volgend jaar. Ferrari kondigde namelijk aan dat Frédéric Vasseur een contractverlenging heeft ondertekend en voor meerdere jaren de teambaas blijft. George Russell, die overigens op het Verstappen-nieuws heeft gereageerd, en Kimi Antonelli zullen met een oudere specificatie van de Mercedes-achterwielophanging rijden op de Hungaroring. Ondertussen zijn er grote veranderingen bij Aston Martin en maakt Gianpiero Lambiase zijn comeback als Verstappens race-engineer.

Ferrari komt met groot nieuws over contract teambaas Vasseur

Het Formule 1-team van Ferrari heeft het contract van teambaas Fred Vasseur met meerdere jaren verlengd. Dat laat de Italiaanse grootmacht zojuist weten via de officiële kanalen. Vasseur zelf zegt: "Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Ferrari opnieuw in mij stelt. Deze verlenging is niet alleen een bevestiging, maar ook een uitdaging: om te blijven groeien, gefocust te blijven en te blijven presteren. In de afgelopen 30 maanden hebben we een stevig fundament gelegd, en nu is het tijd om daarop voort te bouwen - met consistentie en vastberadenheid." Lees hier het hele artikel over de contractverlenging van Frédéric Vasseur.

'Aston Martin stapt uit F1-team als aandeelhouder, maar blijft als titelsponsor verbonden'

Aston Martin Lagonda, het moederbedrijf van het Britse automerk, heeft een koper gevonden voor het minderheidsbelang in het Formule 1-team, zo meldt PlanetF1. Het merk had eerder al aangekondigd zich terug te willen trekken uit het Formule 1-team, maar blijft wel als titelpartner verbonden. In maart maakte het automerk bekend van plan te zijn zijn aandelen in het team te verkopen, met als doel de liquiditeit van het bedrijf te vergroten. De transactie, ter waarde van ongeveer 110 miljoen pond, zal later dit jaar in het derde kwartaal plaatsvinden, hoewel Aston Martin-CEO Adrian Hallmark tegenover Bloomberg benadrukte dat de deal nog niet is afgerond. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Aston Martin.

Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije

In de Formule 1 speelt een race-engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Gianpiero Lambiase, de engineer van Max Verstappen, was het afgelopen weekend afwezig tijdens de Belgische Grand Prix, met de kanttekening dat het ook nog afwachten was of hij in Hongarije wél acte de presence zou geven. Red Bull Racing laat nu tegenover GPFans weten hoe de situatie dit weekend is. Lees hier het hele artikel over de terugkeer van engineer Gianpiero Lambiase.

Verstappen rekent af met geruchten en bevestigt dat hij in 2026 bij Red Bull rijdt

Regerend wereldkampioen Max Verstappen blijft ook in 2026 bij Red Bull Racing. De Nederlander werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes voor volgend jaar, maar dat gerucht kan de prullenbak in na de bevestiging van de viervoudig wereldkampioen op de vooravond van de Hongaarse Grand Prix. Bij onder meer Autosport.com vertelt hij: "Ik heb er eigenlijk nooit iets over gezegd, omdat ik me gewoon wilde richten op gesprekken met het team over hoe we onze prestaties konden verbeteren, en ook over ideeën voor volgend jaar. Daarom had ik er ook niet echt iets aan toe te voegen. Maar ik denk dat het tijd is om een einde te maken aan alle geruchten." Lees hier het hele artikel over de bevestiging van Max Verstappen.

Mercedes reageert op plotselinge problemen na FIA-ingreep en komt met deze oplossing

Mercedes heeft het zwaar te verduren gehad sinds het F1-circus is terugkeert naar Europa na de Grand Prix van Canada. De teleurstellende prestaties van George Russell en rookie Kimi Antonelli zouden twee verschillende oorzaken hebben: de voorvleugel en de achterwielophanging. Het team heeft bevestigd dat de laatstgenoemde gewijzigd wordt voor de aankomende race in Hongarije. "Eerder in het jaar hadden we een auto die op vrijwel elk circuit goed werkte", voegde trackside engineering director Andrew Shovlin toe aan eerdere uitspraken van Russell. "We vochten voornamelijk voor de tweede rij op de grid, als het niet de eerste rij was. Het is waarschijnlijk zo dat de TD [technical directive] bij iedereen de stabiliteit niet bepaald heeft verbeterd, maar we hadden deze voorvleugel al in Montreal op de auto, en toen ging het prima." Lees hier het hele artikel over de aanpassing aan de Mercedes W16.

Russell vertelt waarheid over geruchten Verstappen en Mercedes: "Nooit bang geweest"

George Russell heeft tijdens de mediadag voor de F1 Grand Prix van Hongarije uitgelegd dat hij met een tegenstrijdig gevoel heeft gezeten. De Mercedes-coureur vindt dat hij beter presteert dan ooit tevoren, maar hij en teamgenoot Kimi Antonelli kregen maar geen zekerheid over 2026. Desondanks is hij niet bang geweest om zijn zitje kwijt te raken aan Max Verstappen, die op de Hungaroring bevestigde bij Red Bull Racing te blijven volgend jaar. De Nederlander zou überhaupt geen optie zijn geweest bij Mercedes. "De afgelopen zes maanden zijn een zeer unieke situatie geweest waar ik weinig macht had in onze samenwerking en waarbij onze interesses misschien niet altijd even gelijk waren. Dat bracht natuurlijk een risico met zich mee voor mij", zo hintte Russell tegenover de media dat de gesprekken tussen Verstappen en Mercedes serieuzer werden. "Maar het was aan mij de taak om te presteren en dat risico te verminderen." Lees hier het hele artikel over George Russell en zijn stoeltje bij Mercedes.

