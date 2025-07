Gianpiero Lambiase, de engineer van Max Verstappen, was het afgelopen weekend afwezig tijdens de Belgische Grand Prix, met de kanttekening dat het ook nog afwachten was of hij in Hongarije wél acte de presence zou geven. Red Bull Racing laat nu tegenover GPFans weten hoe de situatie dit weekend is.

In de Formule 1 speelt een race-engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Artikel gaat verder onder video

Belang van de engineer

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is dan ook van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij Ferrari, die we toch al met enige regelmaat in een rommelig gesprek van jewelste met de engineer op de boardradio konden betrappen in de afgelopen jaren. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. De reeds vertrokken Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'.

Is Lambiase dit weekend weer aanwezig?

Dit seizoen moest Verstappen het echter al twee keer stellen zonder Lambiase, die wegens privéomstandigheden in Oostenrijk en vorige week in België niet aanwezig was. Hij werd vervangen door Simon Rennie. Het team maakte op Spa-Francorchamps meteen kenbaar dat het nog niet bekend was of GP in Hongarije wél weer op locatie zou zijn. Daar is nu echter duidelijkheid in gekomen. Red Bull Racing bevestigt namelijk tegenover GPFans dat Lambiase dit weekend weer gewoon bij Red Bull aan de pitmuur verschijnt om zo Verstappen weer te assisteren. Goed nieuws dus voor de Nederlander.

Gerelateerd