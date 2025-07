Mercedes heeft het zwaar te verduren gehad sinds het F1-circus is terugkeert naar Europa na de Grand Prix van Canada. De teleurstellende prestaties van George Russell en rookie Kimi Antonelli zouden twee verschillende oorzaken hebben: de voorvleugel en de achterwielophanging. Het team heeft bevestigd dat de laatstgenoemde gewijzigd wordt voor de aankomende race in Hongarije.

Russell won op het Circuit Gilles Villeneuve en het is tot dusver de enige zege van de Zilverpijlen. Hij werd daarna vijfde in Oostenrijk op grote achterstand van McLaren en Ferrari, tiende in de wisselvallige omstandigheden op Silverstone, en weer vijfde in België, nadat hij alleen de Williams van Alexander Albon kon verschalken. Antonelli is de afgelopen drie races puntloos gebleven. Hij crashte tegen Max Verstappen op de Red Bull Ring, werd door Isack Hadjar geraakt tijdens de Britse Grand Prix en was nergens te bekennen op Spa-Francorchamps na een dramatische kwalificatie. Volgens Russell is Mercedes hard achteruit gegaan door de technical directive van de FIA om in te grijpen op de flexibele voorvleugels vanaf Spanje. "Misschien dat het makkelijk op te lossen is door terug te gaan naar [een specificatie] van eerder dit seizoen, maar helaas kan dat niet met de voorvleugel", liet de coureur weten tegenover GPFans.

Oplossing voor instabiliteit Mercedes

Mercedes zal nu een probleem met de instabiliteit van de W16-bolide op moeten lossen. "Eerder in het jaar hadden we een auto die op vrijwel elk circuit goed werkte", voegde trackside engineering director Andrew Shovlin toe tegenover de media. "We vochten voornamelijk voor de tweede rij op de grid, als het niet de eerste rij was. Het is waarschijnlijk zo dat de TD [technical directive] bij iedereen de stabiliteit niet bepaald heeft verbeterd, maar we hadden deze voorvleugel al in Montreal op de auto, en toen ging het prima. Het feit is dat anderen er beter toe in staat zijn geweest om de auto's meer in balans te krijgen. Ik twijfel er niet over dat er voor ons ook een oplossing is."

Oude achterwielophanging

De voorvleugel aanpassen naar de specificatie vóór Spanje mag dus niet, omdat deze niet aan de huidige FIA-reglementen voldoet. De oplossing zal moeten komen in de vorm van de achterwielophanging. Mercedes heeft, via Antonelli, op de mediadag bevestigd dat er een oudere achterwielophanging onder de W16 wordt geschroefd voor niet alleen de jonge Italiaan, maar ook voor Russell. Op een bochtig circuit met een boel flow als de Hungaroring is een goede balans uiterst belangrijk en op deze manier hoopt Mercedes op verbetering.

