Het Formule 1-team van Ferrari heeft het contract van teambaas Fred Vasseur met meerdere jaren verlengd. Dat laat de Italiaanse grootmacht zojuist weten via de officiële kanalen.

Fred Vasseur sloot zich begin 2023 als teambaas aan bij het team van Ferrari, als opvolger van de ontslagen Mattia Binotto. De Fransman blijft ook de komende jaren aan het hoofd van de Scuderia staan, zo laat Ferrari weten middels een persbericht. Het verlengen van het contract laat volgens de formatie zien dat men verder wil bouwen op de fundamenten die tot nu toe zijn gelegd. "Zijn vaardigheid om leiding te geven onder druk, innovatie te omarmen en performance na te jagen, passen perfect bij de waarden van Ferrari op de lange termijn", zo leest het.

Vasseur zelf zegt: "Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Ferrari opnieuw in mij stelt. Deze verlenging is niet alleen een bevestiging, maar ook een uitdaging: om te blijven groeien, gefocust te blijven en te blijven presteren. In de afgelopen 30 maanden hebben we een stevig fundament gelegd, en nu is het tijd om daarop voort te bouwen - met consistentie en vastberadenheid. We weten wat er van ons verwacht wordt, en we zijn er allemaal volledig op gericht om aan die verwachtingen te voldoen en samen de volgende stap te zetten."

FRED VASSEUR CONTINUES WITH SCUDERIA FERRARI HP pic.twitter.com/ntzqeVofzq — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 31, 2025

