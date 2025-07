In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag reageerde Red Bull op de diskwalificatie van Arvid Lindblad na de F2-race in België, stelde Helmut Marko dat er upgrades aan zitten te komen richting de race in Hongarije van aankomend weekend, reageerden zowel Olav Mol als Lewis Hamilton op de beslissingen vanuit de FIA afgelopen weekend in België en zou George Russell volgens de geruchten een contract tot eind 2027 krijgen bij Mercedes. Dit is de GPFans Recap van 29 juli.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull-coureur ziet F2-titel door de vingers glippen door diskwalificatie: "Gaan het onderzoeken"

Arvid Lindblad maakt plotseling veel minder kans op het kampioenschap in de FIA Formule 2. Zijn auto van Campos Racing kwam namelijk niet door de technische keuring tijdens de Grand Prix van België. De Red Bull-juniorrijder heeft een verklaring uitgebracht. Meer lezen over wat Red Bull te zeggen had over de diskwalificatie van Lindblad afgelopen weekend? Klik hier!

'Russell krijgt Verstappen als teamgenoot bij Mercedes na groen licht van Red Bull'

George Russell zou dichtbij het binnenslepen van een contractverlenging zijn. Naar verluidt is het niet alleen voor het F1-seizoen van 2026, maar ook al voor 2027. Het zou de kans vergroten dat Max Verstappen naast Russell wordt gezet bij Mercedes en dat Kimi Antonelli in de toekomst buiten de boot zal vallen. Meer lezen over de laatste ontwikkelingen rondom Russell zijn contract en de mogelijke kans op een transfer van Verstappen in 2027 naar Mercedes? Klik hier!

Red Bull verklaart domper voor Verstappen in België maar brengt goed nieuws uit

Red Bull Racing bracht een groot upgradepakket mee naar de F1 Grand Prix van België. Helaas konden we het effect ervan niet zien op de zondag. Hoofdadviseur Helmut Marko komt echter met goed nieuws voor Max Verstappen: er zitten nog nieuwe onderdelen in de pijplijn voor de aankomende race in Hongarije. Meer weten over wat voor upgrades eraan zitten te komen voor Verstappen en Tsunoda bij Red Bull? Klik hier!

Hamilton steunt Verstappen na controversieel FIA-besluit: "Overdreven gereageerd"

De F1 Grand Prix van België werd 80 minuten later verreden dan gepland door buien die over het Circuit de Spa-Francorchamps waren getrokken. Rui Marques, de wedstrijdleider van de FIA, kreeg een boel kritiek te verduren dat er te lang gewacht werd met racen. Lewis Hamilton steunt Max Verstappen, nadat de Nederlander zijn irritaties erover had geuit. Meer lezen over wat Hamilton te zeggen heeft over het uitstellen van de race in België en de reactie van Verstappen? Klik hier!

Mol steunt Verstappen en is teleurgesteld in FIA: 'Mogelijk historische race ontnomen'

Olav Mol baalt van de manier waarom de FIA heeft gehandeld omtrent de F1 Grand Prix van België en het uitstellen van de race, het gebruikmaken van de rode vlag en de race die pas werd gestart toen de baan al bijna droog was. Dit tot frustratie van onder meer Max Verstappen. Meer lezen over wat Mol te zeggen heeft over hoe de FIA afgelopen weekend heeft gehandeld? Klik hier!

