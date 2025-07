Red Bull Racing bracht een groot upgradepakket mee naar de F1 Grand Prix van België. Helaas konden we het effect ervan niet zien op de zondag. Hoofdadviseur Helmut Marko komt echter met goed nieuws voor Max Verstappen: er zitten nog nieuwe onderdelen in de pijplijn voor de aankomende race in Hongarije.

Red Bull had een nieuwe voorvleugel ontwikkeld voor de race op het Circuit de Spa-Francorchamps. De eerste en tweede elementen waren aangepast om de verdeling van de druk te verbeteren om zo de downforce te vergroten. De sidepods en de engine cover werden aangepast om de betrouwbaarheid van de RB21-bolide aan te pakken. De twee kleine luchtinlaten van de sidepods werden samengevoegd en breder gemaakt om de power unit beter te koelen. De voorwielophanging was onder handen genomen om de lucht beter richting de sidepods te leiden. Het bodywork rondom de twee hoeken aan de achterkant waren gewijzigd om meer downforce te krijgen zonder de balans en de stabiliteit van de auto aan te tasten.

Verkeerde afstelling

Verstappen wist met deze upgrades de Sprint te winnen in België. Hij had zich als tweede gekwalificeerd achter Oscar Piastri, maar hij verschalkte de McLaren in de openingsronde en hield hem en Lando Norris daarna achter zich. Red Bull paste de set-up daarna volledig aan, wetende dat het een regenrace zou worden op zondag. De FIA besloot echter de Grand Prix 80 minuten later te starten en er werd nauwelijks op een natte baan gereden. De viervoudig wereldkampioen reed dus met een verkeerde afstelling en kon niet verder komen dan P4 achter de McLarens en Charles Leclerc.

Upgrades voor Hongarije

"We hebben niet hetzelfde bereik als de McLaren, bijvoorbeeld, en we waren ook verrast door de snelheid van de Ferrari", vertelde Marko tegenover Sky Sports Deutschland. Maar volgens de 82-jarige uit Graz was de Red Bull dus "significant beter" geweest met de correcte set-up en het resultaat in de Grand Prix reflecteerde niet hoe de pikorde daadwerkelijk was. Het goede nieuws is dat er meer upgrades naar de Hungaroring worden meegenomen. "We brengen nog wat mee naar Hongarije. We gaan wel zien hoe dat uitpakt", aldus Marko. De verwachting is dat dit de laatste nieuwe onderdelen zijn, voordat de focus volledig wordt gelegd op de nieuwe auto's van 2026.

