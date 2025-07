Olav Mol baalt van de manier waarom de FIA heeft gehandeld omtrent de F1 Grand Prix van België en het uitstellen van de race, het gebruikmaken van de rode vlag en de race die pas werd gestart toen de baan al bijna droog was. Dit tot frustratie van onder meer Max Verstappen.

Bij het Race Café van Ziggo Sport gaat Mol in op het uitstellen van de Grand Prix van afgelopen weekend. "Ik vind dat er te veel fouten zijn gemaakt en dat er te veel voorzichtigheid in acht is genomen. Je kan mij niet wijs maken dat je gaat zitten wachten totdat je op intermediates kan beginnen als je ook full wets hebt liggen. Dan heb je dus een punt gemist, want daar is die band voor. Als de rijders er niet blij mee zijn, dan hebben ze pech gehad. Maar wie roept dat jij daar 300 kilometer per uur moet rijden? Als jij die wedstrijd kan winnen met 141 km per uur en de rest rijdt 140, dan heb je hem nog steeds gewonnen, toch?"

Mol kent historie Spa, maar zag F1 bestolen worden van historische race

Mol snapt dat er in het verleden in Spa extreme ongelukken zijn gebeurd en er zelfs coureurs zijn verongelukt. Toch is de Nederlander van mening dat Verstappen, de andere coureurs en de fans bestolen zijn van een heerlijke race. "Er zijn daar inderdaad ongelukken gebeurd, dat klopt. Dat is inherent aan het circuit. En waarom vinden coureurs Spa een vet circuit? Als je daar op je bek gaat, ben je wel even de lul. Er is ons een mogelijk historische wedstrijd ontnomen en dat vind ik er erg aan. En de fans hebben daar eerst anderhalf uur in de zeikregen gezeten en vervolgens hebben ze een race kregen die niks waard was."

Mol over FIA

Mol vervolgt zijn tirade: "Er kwam dus een rode vlag. Ze mogen dan die pittentjes neerzetten. Dan gaat normaal gesproken Parc Fermé open. Dan zou iedereen die een auto op regen had staan, dit kunnen aanpassen. En iedereen die dacht van: nou, er kan nog wel een beetje downforce vanaf, dat mocht dus ook niet. Dus er gaat ook nog een keer een wedstrijd van start, waarin 50 procent van het veld een half-half regenafstelling heeft en waarin de Aston Martins een volle regenafstelling hebben waardoor ze uit de pitstraat starten. Dus ook dat hebben ze weggehaald."

