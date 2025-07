De F1 Grand Prix van België werd 80 minuten later verreden dan gepland door buien die over het Circuit de Spa-Francorchamps waren getrokken. Rui Marques, de wedstrijdleider van de FIA, kreeg een boel kritiek te verduren dat er te lang gewacht werd met racen. Lewis Hamilton steunt Max Verstappen, nadat de Nederlander zijn irritaties erover had geuit.

Red Bull Racing had de auto van Verstappen afgesteld voor de regen, maar uiteindelijk werd er niet lang op een natte baan gereden. Het lukte hem daardoor niet om Charles Leclerc in te halen voor een podiumpositie, terwijl de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris wegreden van de rest van het veld. Hamilton zou vanuit de pitstraat starten na een dramatische kwalificatie. Ondanks dat zijn Ferrari wel voor droge omstandigheden was afgesteld, wilde hij gewoon racen in de regen. De zevenvoudig wereldkampioen is het met de uitspraken van een geërgerde Verstappen eens dat de FIA te voorzichtig was.

Overdreven reactie in België na natte Britse GP

"De auto was zoveel beter", begon Hamilton tegenover onder andere GPFans, nadat Ferrari problemen met de ophanging had opgelost, waardoor hij in staat was vanuit het achterveld richting de punten te rijden. "Ik wilde graag proberen door het veld te komen, maar ik vind dat ze de race eigenlijk te laat zijn begonnen. Ik riep steeds over de boardradio: 'We kunnen racen, we kunnen racen!'" Uiteindelijk werden er maar 7 ronden onder groen verreden op de intermediates, voordat de eerste pitstops voor slicks zich voordeden.

"Maar we bleven maar rondgaan [achter de safety car]", vervolgde de Brit. "Ik denk dat ze overdreven hebben gereageerd na de laatste race [op Silverstone], waar we juist niet hadden gevraagd om de race te hervatten vanwege het slechte zicht. Ze zijn nu te voorzichtig geweest. We hadden ook geen rollende start hoeven doen. Ik weet zeker dat we een staande start hadden kunnen doen, al helemaal aan het einde van de safety car-periode, toen er een droge lijn begon te vormen. Er was bijna geen spray meer."

