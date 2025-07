Max Verstappen maakte eigenlijk geen kans op het podium tijdens de F1 Grand Prix van België. Hij zat de gehele wedstrijd vast achter de Ferrari van Charles Leclerc en finishte als vierde. Dit kwam door een fenomeen dat 'clipping' wordt genoemd. De coureur van Red Bull Racing evenals hoofdadviseur Helmut Marko legden uit waar het foutging op het Circuit de Spa-Francorchamps.

"De clipping op het rechte stuk is echt shit. Dit is zo slecht", zo klonk het over de boardradio bij Verstappen. Clipping betekent dat de batterij te snel leeg raakt en er geen elektrisch vermogen meer is op het rechte stuk. Dit gebeurde bij de Nederlander op het rechte stuk Kemmel, tussen Raidillon en Les Combes. Formule 1-auto's hebben natuurlijk een hybride-power unit. 160 paardenkrachten van de in totaal ongeveer 1000 komt van de MGU-K. De rest van het vermogen komt van de verbrandingsmotor. Bij clipping mist je bolide op het rechte stuk dus 160pk. Dit overkwam de Red Bull-coureur, omdat de set-up gericht was op een regenrace.

Naast clipping ook te veel vleugel

Naast het feit dat de power unit stond afgesteld op een natte wedstrijd, stonden de vleugels dat ook. "Wanneer je met zo'n vleugel rijdt, dan ga je altijd problemen hebben op een circuit als dit", vertelde Verstappen tegenover onder andere GPFans, wijzend op het feit dat de Red Bull eigenlijk meer downforce had dan nodig was en daardoor nog meer snelheid miste. "We hebben er het beste van gemaakt en de clipping een beetje kunnen veranderen. Daardoor voelde het wat comfortabeler, maar we waren over het algemeen gewoon te langzaam. Als ik op zaterdag had geweten [dat het voornamelijk een droge race zou zijn], dan had ik de set-up niet veranderd, maar het is zoals het is."

Motor liep niet optimaal

"We konden hem niet bijhouden", voegde Marko over Leclerc toe bij Sky Sports Deutschland. "Onze set-up was voor de regen bedoeld en het werd al snel duidelijk dat we simpelweg te langzaam waren in de eerste sector. We waren nooit in een positie waarbij we de Ferrari in konden halen. De motor liep niet in het optimale venster. We hebben niet hetzelfde bereik als de McLaren, bijvoorbeeld, en de snelheid van de Ferrari kwam ook als een verrassing."

