In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag pakte Mercedes-teambaas Toto Wolff uit met een update over de huidige situatie omtrent de stoeltjes van Mercedes voor 2026 en de mogelijke komst van Verstappen, ging Jos Verstappen in op de geruchten omtrent een aankondiging in België, maakte de FIA bekend dat het de auto van Verstappen en Fernando Alonso heeft geïnspecteerd na de Grand Prix van Groot-Brittannië en heeft de FIA weer een regelwijziging in huis. Dit is de GPFans Recap van 23 juli.

Jos Verstappen schept duidelijkheid over vermeend 'persmoment' Max tijdens GP België

Commentator Nelson Valkenburg deelde afgelopen weekend dat we ons wellicht moesten voorbereiden op een persmoment tijdens de F1 Grand Prix van België, waarin Max Verstappen mogelijk een toekomst bij Mercedes zou aankondigen. Vader Jos heeft echter laten weten dat zo'n persmoment niet op de planning staat tijdens het sprintweekend op het Circuit de Spa-Francorchamps. Meer lezen over wat Jos Verstappen te zeggen heeft over de geruchten omtrent een aankondiging en een persmoment van Verstappen in Spa? Klik hier!

'Komst Mekies is goed nieuws voor Verstappen en Red Bull Racing'

Max Verstappen en Red Bull Racing gaan komend weekend voor het eerst in actie komen met een nieuwe teambaas: Laurent Mekies. Volgens Alan Permane, vanaf komend weekend teambaas van Racing Bulls, is de komst van Mekies goed nieuws voor de viervoudig wereldkampioen. Meer lezen over wat Permane, de nieuwe teambaas van Racing Bulls, te zeggen heeft over de nieuwe teambaas van Max Verstappen en Red Bull Racing? Klik hier!

FIA: 'Auto Verstappen en Alonso geïnspecteerd na Grand Prix van Groot-Brittannië'

Na elke Grand Prix kiest de FIA uit de top tien een auto uit die geïnspecteerd wordt. Dit zou volgens de FIA op een willekeurige manier gebeuren om ervoor te zorgen dat de regels na worden geleefd. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone werden er zelfs twee auto's geïnspecteerd, waaronder die van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Meer lezen over waarom de FIA de auto's van Verstappen en Alonso koos en wat de uitslag van de inspectie was? Klik hier!

Wolff eerlijk over mogelijke transfer Verstappen naar Mercedes: 'Ik denk...'

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft een update gegeven omtrent de toekomst van Max Verstappen en een mogelijke transfer naar Mercedes vanuit Red Bull Racing. Mercedes heeft twee aflopende contracten met George Russell als Andrea Kimi Antonelli, maar gaat de transfer in 2026 al gebeuren? Meer lezen over de update die Wolff heeft over een mogelijke transfer van Verstappen naar Mercedes? Klik hier!

'FIA voert nieuwe maatregelen in om deze aanpak van Red Bull tegen te houden'

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) gaat vanaf het F1-seizoen van 2026 regels introduceren om een strengere scheiding te creëren tussen hoofdteams en zusterteams, zo heeft Nikolas Tombazis laten weten. Er is in de afgelopen jaren vooral gewezen naar de nauwe samenwerking tussen Red Bull Racing en Racing Bulls. Meer lezen over wat de FIA voor veranderingen door wil voeren en wat voor impact dit gaat hebben op Red Bull Racing? Klik hier!

