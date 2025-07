Max Verstappen en Red Bull Racing gaan komend weekend voor het eerst in actie komen met een nieuwe teambaas: Laurent Mekies. Volgens Alan Permane, vanaf komend weekend teambaas van Racing Bulls, is de komst van Mekies goed nieuws voor de viervoudig wereldkampioen.

Volgens Permane, die over het onderwerp sprak met Motorsport.com, heeft Verstappen er bij Red Bull een goede teambaas bij in Mekies en is het goed nieuws voor het team dat hij nu de touwtjes in handen heeft en de lijnen uit mag zetten. “Ik denk dat ze een geweldige kerel krijgen, echt waar. Hij is een mensen-mens. Hij is een racer. Hij weet wat racen is, maar hij is uitzonderlijk goed met mensen. Ik heb in mijn 36 jaar in de Formule 1 met veel teambazen gewerkt en hij is één van de beste.”

Permane blij met rol als teambaas Racing Bulls

Permane zelf gaat vanaf komend weekend in Spa aan de slag als teambaas van Racing Bulls, een rol die Mekies pas vanaf dit seizoen had. Permane is natuurlijk ook blij met zijn eigen promotie en de kans die hij krijgt om het zusterteam te leiden, waar momenteel Isack Hadjar en Liam Lawson de coureurs zijn. "Voor mij zijn het enorme laarzen om te vullen. Ik heb het geluk dat er een heel sterk managementteam is in Faenza en Milton Keynes. Ze zijn gewoon briljant."

Permane over samenwerking Racing Bulls en Red Bull

Volgens Permane zal de samenwerking tussen hem en Mekies (en de rest van het management) vrij soepel gaan, aangezien ze elkaar al kennen. "Ik ken ze goed, want ik heb de afgelopen 18 maanden in dat managementteam gezeten en ze helpen met de overgang. Maar zoals ik al zei, Red Bull krijgt iemand die heel goed en heel capabel is om hen te leiden. Het zal enorm helpen, maar Laurent en Christian hebben goed samengewerkt. De synergie werkt goed en we gaan door met dat synergieprogramma binnen de reglementen. We zullen allebei af en toe in Milton Keynes zijn, maar er zullen momenten zijn dat ik in Faenza ben en het technische team in Milton Keynes zal voor die synergie zorgen, dus ik zie daar helemaal geen problemen.”

