De Britse Grand Prix is alweer drie weken geleden en gelukkig gaat de Formule 1 bijna van start in België. Zoals altijd zullen er zes coureurs en drie teambazen aan de beurt komen tijdens de traditionele persconferenties. Laurent Mekies, de opvolger van Christian Horner als topman van Red Bull Racing, is door de FIA uitgenodigd om op de bank plaats te nemen.

Het Circuit de Spa-Francorchamps is gastheer van de dertiende ronde van 2025 en trapt dus de tweede helft van het seizoen af. De twee grootste verhalen die momenteel in de paddock spelen, komen bij Red Bull vandaan. Horner is uit zijn positie als CEO en teambaas gezet, terwijl geruchten de ronde doen dat Max Verstappen mogelijk bij Red Bull vertrekt om dan naar Mercedes over te stappen. De Nederlander zal niet bij de persconferentie aanwezig zijn. Samen met de dertien andere coureurs die niet aan de beurt komen, zal hij in de mediapen staan. GPFans is in België aanwezig om ook aan deze coureurs aandacht te kunnen besteden.

Persconferentieschema

De persconferenties lijken vooral om de veelbesproken wissel van teambaas bij Red Bull te gaan. Maar eerst komen de coureurs op de donderdag aan de beurt met Fernando Alonso, Franco Colapinto en Nico Hülkenberg, en daarna met Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Tussen de vrije training en de kwalificatie op de vrijdag is de persconferentie van topmannen van de teams. Uiteraard is Mekies dus aanwezig en hij wordt vergezeld door Ayao Komatsu van Haas en Jonathan Wheatley van Kick Sauber.

Donderdag 24 juli 13:30 uur Fernando Alonso Aston Martin Franco Colapinto Alpine Nico Hülkenberg Kick Sauber

Donderdag 24 juli 14:00 uur Kimi Antonelli Mercedes Lewis Hamilton Ferrari Carlos Sainz Williams

Vrijdag 25 juli 14:30 uur Ayao Komatsu Haas Laurent Mekies Red Bull Racing Jonathan Wheatley Kick Sauber

