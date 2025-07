McLaren is het dominante team in het Formule 1-seizoen 2025, met Oscar Piastri en Lando Norris samen aan kop in het kampioenschap en negen van de twaalf races gewonnen. Toch komt de dominantie volgens voormalig coureur Michael Bleekemolen door de MCL39.

Piastri leidt het klassement met 234 punten, maar Norris volgt op slechts acht punten. Omdat beide McLaren-coureurs elkaar veel punten afsnoepen, blijft Verstappen met relatief kleine achterstand in de strijd om de titel; hij staat 61 punten achter, maar rijdt wel in een auto die wekelijks de nodige problemen kent. Bleekemolen denkt dat als Verstappen een betere auto had gehad, of sterker nog, in de MCL39 had gereden, het allemaal heel anders was afgelopen.

Zet Verstappen in een MCL39 en je hebt een échte kampioen

De Nederlander begint: "Als Verstappen in de McLaren MCL39 zou rijden, had je een echte kampioen", tegenover F1Maximaal. Bleekemolen ziet hoe het nu gaat: "Piastri en Norris zijn eigenlijk vooral ‘aan het aanmodderen’ naar de titel. Je ziet: als beide rijders geen fouten maken, worden ze gewoon eerste en tweede. Piastri is nét iets beter als alles goed gaat, maar er is een verschil met Verstappen."

McLaren moet keuze maken tussen coureurs

Moet McLaren straks kiezen voor één duidelijke nummer één? "Als één van de twee duidelijk voorligt, ben je gek als je niks zegt. Er komt altijd een punt dat je een keuze moet maken en alles op die coureur zet", zegt Bleekemolen. De teambaas van McLaren, Zak Brown, neemt daar voorlopig afstand van: "Hoe kun je overwegen om iemand aan de kant te schuiven als je twee mannen vooraan hebt en ze zo dicht bij elkaar staan? Die keuze gaan wij niet maken, wat er ook gebeurt."

Bleekemolen trekt duidelijke conclusie

Bleekemolen is stellig: "Als Max in die auto had gezeten, was het gegaan als de afgelopen jaren... Dan was hij de échte kampioen geweest. Ze hebben het voordeel van de auto; ze zitten niet op Max’ niveau, maar het scheelt niet veel." Volgens de Nederlandse raceveteraan kunnen Piastri en Norris McLaren wel danken voor deze dominante wagen, maar blijft Verstappen 'de echte maatstaf als het aankomt op kampioenschapskwaliteit'.

