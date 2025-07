George Russell leeft momenteel in bange dagen als het gaat om zijn contract bij het team van Mercedes. Zijn naam wordt veelvuldig genoemd om te vertrekken mocht men Max Verstappen daar binnen halen. Riccardo Patrese zou echter heel anders handelen en ervoor kiezen om zijn landgenoot - al dan niet tijdelijk - opzij te schuiven.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone was de veelbesproken mogelijke overstap het gesprek van de dag. Na het vertrek van Christian Horner, zijn de geruchten nóg heviger geworden.

Toekomst Russell

Het is volgens diezelfde geruchten Russell die het kind van de rekening zou worden mocht Toto Wolff erin slagen eindelijk zijn droomcoureur binnen te halen. Volgens Patrese zou het echter verstandiger zijn om de Brit, dit seizoen uitstekend in vorm, binnenboord te houden: "Russell heeft in een interview gezegd dat hij vanuit zijn perspectief volgend jaar een Mercedes-coureur is. Niemand heeft hem iets anders verteld en Toto is hem altijd zeer trouw gebleven. Dus hij wacht vol vertrouwen af. Kimi Antonelli is ook een coureur die door Toto wordt beschermd. Alleen Toto Wolf weet hoe het zal gaan!", zo begint Patrese tegenover Prime Casino.

Antonelli weg

Patrese, die zich niet laat verblinden door landelijke trots, vervolgt: "Ik ben ontzettend close met Kimi. Ik ken hem heel goed, omdat mijn zoon met hem reed in het karten. Ik ben heel close met de familie Antonelli en ik ben fan van Kimi. Maar als ik Toto was en een team voor volgend jaar moest bouwen, zou ik Russell houden naast Verstappen." Hij legt zijn opvallende statement verder uit: "Kimi ziet er veelbelovend uit, maar moet nog het één en ander leren. Russell is al op een bepaald niveau. Misschien niet Verstappen zijn niveau, maar als je een coureur moet kiezen die nét onder dat niveau zit en je ernaast wil hebben, zou ik dat kiezen. Ik zeg dat zelfs terwijl mijn hart bij Kimi ligt."

