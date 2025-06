In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 lag het afgelopen weekend natuurlijk stil zonder Grand Prix, al wil dat niet zeggen dat er niks te melden is over de koningsklasse. Zo is er de afgelopen dagen een hoop rondom George Russell en zijn toekomst te doen. Het lijkt er steeds meer op dat hij bij zal gaan tekenen bij het team van Mercedes, al zou hij zelfs ook met het team van Red Bull Racing hebben gesproken. Ook Valtteri Bottas liet van zich horen.

'Russell voerde gesprekken met Red Bull, maar Verstappen krijgt de voorkeur'

George Russell zou zijn opties voor 2026 in kaart hebben gebracht en onder andere gesprekken met Red Bull Racing hebben gevoerd. De mogelijkheden voor volgend seizoen lijken echter zeer beperkt voor de Brit. Russell zou onder andere gesprekken met Red Bull Racing hebben gevoerd, maar die overstap lijkt zeer onwaarschijnlijk: "Red Bull geeft de voorkeur aan Verstappen." Meer lezen over de geruchten rondom George Russell? Klik hier!

Wolff zet coureurs op scherp: "Dan heb je niets bij ons team te zoeken"

Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukt het belang van teamverband in de Formule 1, en zet zijn coureurs op scherp met de boodschap dat hij "genadeloos" ingrijpt als mensen daar niet naar handelen. "Ik geloof dat de beste coureurs ook intelligent zijn op sociaal en emotioneel vlak", klinkt het bij Bloomberg Hot Pursuit. "Ze weten hoe ze zich door de paddock moeten bewegen", stelt de Oostenrijker. Meer lezen over de uitspraken van Toto Wolff? Klik hier!

Bottas lijkt enorme hint te droppen over Formule 1-rentree in 2026

Valtteri Bottas heeft een video op social media geplaatst, waarmee hij een enorme hint lijkt te droppen over zijn toekomst in de Formule 1. Zien we de Fin volgend jaar als coureur bij het team van Cadillac? Het is een video met een knipoog, maar het zou een enorme hint over zijn toekomst kunnen zijn. Meer lezen over de foto van Valtteri Bottas? Klik hier!

Kan Verstappen onder zijn contract uit? "Je wil in 2026 bij Mercedes zitten"

Juan Pablo Montoya is van mening dat Mercedes de juiste plek is voor Max Verstappen de komende jaren, maar de voormalig Formule 1-coureur vraagt zich af of de Nederlander wel onder zijn contract uit kan. "Als ik Max was geweest, en je denkt na over 2026/2027, dan zou ik zeggen dat Mercedes het team is waar je wil zitten", stelt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Juan Pablo Montoya? Klik hier!

Lindblad stap dichterbij Formule 1 na testmeters op Imola

Arvid Lindblad heeft zijn eerste volledige Formule 1-test achter de rug op het circuit van Imola. De jonge Red Bull-coureur reed in de AT04 van de Racing Bulls, de wagen die voorheen door het leven ging als de AlphaTauri. Het is een belangrijke stap in zijn opmars binnen de Red Bull-familie. Meer lezen over de test van Arvid Lindblad?? Klik hier!

