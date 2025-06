Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukt het belang van teamverband in de Formule 1, en zet zijn coureurs op scherp met de boodschap dat hij "genadeloos" ingrijpt als mensen daar niet naar handelen.

Toto Wolff is één van de meest succesvolle teambazen in de Formule 1. De Oostenrijker domineerde de sport tussen 2014 en 2021 met het team van Mercedes en bracht onder andere Lewis Hamilton naar de Duitse grootmacht. Volgens Wolff draait het echter niet alleen om de coureurs. Iedereen binnen het team is net zo belangrijk. En als iemand daar anders tegenaan lijkt te kijken, zal Wolff naar eigen zeggen genadeloos ingrijpen.

Sociaal en emotioneel vlak

"Ik geloof dat de beste coureurs ook intelligent zijn op sociaal en emotioneel vlak", klinkt het bij Bloomberg Hot Pursuit. "Ze weten hoe ze zich door de paddock moeten bewegen. Ze zijn gericht op hun carrière en gefocust, maar niet egoïstisch. Lewis Hamilton is een fantastische teamspeler en hij is de meest succesvolle coureur aller tijden. Michael Schumacher was in staat een team om zich heen te bouwen bij Ferrari en werd ontzettend succesvol. "

Genadeloos

Wolff vervolgt: "Vanaf de eerste dag in de Formule 1 heb ik geen onderscheid gemaakt tussen de coureurs en de rest van het team. Ik heb altijd gezegd dat het team 2500 supersterren heeft. Of ze nu in de garage werken, schoonmaken, met aerodynamica bezig zijn of de auto besturen. Ik ga je niet anders behandelen dan de rest. Als je egoïstisch bent en ons gezamenlijke succes in gevaar brengt of ons merk beschadigd, ben ik genadeloos. Dan heb je niets te zoeken in dit team."

