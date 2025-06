George Russell zou zijn opties voor 2026 in kaart hebben gebracht en onder andere gesprekken met Red Bull Racing hebben gevoerd. De mogelijkheden voor volgend seizoen lijken echter zeer beperkt voor de Brit.

Het contract van George Russell bij Mercedes verloopt aan het eind van dit seizoen. De 27-jarige coureur is al jaren een kind van Mercedes, maar toch lijkt een verlenging dit keer geen formaliteit. Het is inmiddels bekend dat Russell gesprekken met andere teams heeft gevoerd, omdat met name Mercedes de opties nog even open wilde houden. Teambaas Toto Wolff is een groot bewonderaar van Max Verstappen, en het is een publiek geheim dat de Oostenrijker van de gelegenheid gebruik zou willen maken, mocht Verstappen bij Red Bull Racing willen vertrekken.

Russell voerde gesprekken met Red Bull Racing

En dat lijkt Mercedes zich te kunnen veroorloven: "Vanuit het perspectief van Mercedes heeft Russell niet direct betere opties beschikbaar", vertelt journalist Jon Noble in The Race Podcast. Russell zou onder andere gesprekken met Red Bull Racing hebben gevoerd, maar die overstap lijkt zeer onwaarschijnlijk: "Red Bull geeft de voorkeur aan Verstappen. De kans is groot dat hij blijft, en het lijkt geen goed idee om Max en George in hetzelfde team te zetten, gezien die rivaliteit. Ik denk niet dat George in het beeld van Red Bull past."

Geen opties voor 2026

Noble vertelt dat er enkel wat informele gesprekken zijn gevoerd: "Christian Horner zocht hem een paar keer op. Ze hebben gesproken over de situatie, maar er is niet gesproken over een eventuele toekomst." Aston Martin zou wel interesse hebben in Russell, maar pas vanaf 2027: "Tenzij Russell interesse heeft in de rol van simulator- of ontwikkelingscoureur, is er niet echt een optie voor volgend jaar. In 2027 is dat een heel ander verhaal, maar dat ligt wat gecompliceerder." Het Duitse Auto, Motor und Sport meldde afgelopen week dat Russell en Mercedes inmiddels een overeenkomst zouden hebben bereikt en dat het nieuws binnenkort wordt aangekondigd.

