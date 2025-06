Volgens het Duitse Auto Motor und Sport is de contractverlenging tussen Mercedes en George Russell rond. De 27-jarige coureur was de afgelopen weken in onderhandeling met de Zilverpijlen, en naar verwachting zal de verlenging officieel worden aangekondigd tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië.

Russell begon in 2019 aan zijn eerste seizoen in de koningsklasse bij Williams. Een jaar later mocht hij invallen bij Mercedes tijdens de race in Sakhir, maar door een fout tijdens de pitstops van de Zilverpijlen kwam hij destijds niet verder dan de negende plaats. Sinds 2022 is Russell een vaste coureur bij Mercedes, en inmiddels heeft hij vier overwinningen voor het Duitse team op zijn naam staan.

Wolff jaagt ook op Verstappen

De Engelsman heeft momenteel nog een contract dat hem tot het einde van dit seizoen aan Mercedes bindt. Teambaas Toto Wolff heeft eerder aangegeven dat hij Max Verstappen graag zou willen binnenhalen. Toch lijkt de Nederlander loyaal te willen blijven aan Red Bull Racing, waar hij nog een contract heeft tot en met 2028. De speculaties over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes lijken dan ook van de baan.

'Deal tussen Russell en Mercedes is rond'

AMuS meldt dat Russell en Mercedes inmiddels tot een akkoord zijn gekomen en dat de contractverlenging binnenkort wordt aangekondigd. "Er zijn echter veel meer aanwijzingen dat Mercedes en Russell hun samenwerking zullen voortzetten, en dat men de tijd neemt tot de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone om dit officieel te maken," aldus het medium.

