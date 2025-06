Juan Pablo Montoya is van mening dat Mercedes de juiste plek is voor Max Verstappen de komende jaren, maar de voormalig Formule 1-coureur vraagt zich af of de Nederlander wel onder zijn contract uit kan.

Vanwege de tegenvallende performance bij Red Bull Racing staat de toekomst van Max Verstappen al enige tijd ter discussie in het geruchtencircuit. De Nederlander wordt regelmatig aan Mercedes gelinkt - het immers geen geheim dat teambaas Toto Wolff hem van harte welkom zou heten -, maar ook het team van Aston Martin wordt steeds vaker genoemd. Daar lijken immers alle ingrediënten aanwezig te zijn om de komende jaren succesvol te worden in de Formule 1.

Mercedes of Aston Martin?

"Als ik Max was geweest, en je denkt na over 2026/2027, dan zou ik zeggen dat Mercedes het team is waar je wil zitten", vertelt Juan Pablo Montoya bij CasinoHawks. "Als ik alles zou kunnen kiezen, zou ik naar Mercedes gaan. Maar als ik naar 2027 tot en met laten we zeggen 2030 kijk, denk ik dat Aston Martin de juiste plek is."

Contract Max Verstappen

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "De grote vraag is wat er in het contract van Max staat. Het is heel eenvoudig om te speculeren. Hij kan er onderuit, of niet. Kijkend naar hoe hij zich gedraagt, denk ik niet dat hij er onderuit kan. Ik denk niet dat hij zo'n langdurig contract had kunnen tekenen, als het hem toe zou staan dat hij kon vertrekken wanneer hij wil."

