Arvid Lindblad heeft zijn eerste volledige Formule 1-test achter de rug op het circuit van Imola. De jonge Red Bull-coureur reed in de AT04 van de Racing Bulls, de wagen die voorheen door het leven ging als de AlphaTauri. Het is een belangrijke stap in zijn opmars binnen de Red Bull-familie.

Met nog maar 17 jaar op de teller heeft de Britse Zweed al zijn F1-superlicentie binnen, iets waarvoor Red Bull wel een speciale aanvraag voor dispensatie moest doen vanwege zijn leeftijd. De aanvraag werd recent goedgekeurd door de FIA, waardoor Lindblad nu zijn eerste stappen mag gaan zetten in de koningsklasse tijdens officiële F1-vrije trainingen. De test in Imola iseen belangrijke stap in zijn carrière. Hij bereidt zich zo voor op zijn debuut in de FP1-training later dit seizoen, waar hij meerdere keren in actie zal komen voor zowel Racing Bulls als het moederteam Red Bull. Racing Bulls moet nog twee van de vier verplichte FP1-rookieslots vullen, nadat Isack Hadjar de eerste twee aan het begin van het jaar had gedekt.

Spins

De test in Imola verliep over het algemeen goed, al kende Lindblad twee spins bij de Variante Alta-chicane. Een ervaring die hem ongetwijfeld waardevolle lessen heeft opgeleverd. Lindblad reed in de ochtend, terwijl zijn collega en mede Red Bull-junior Ayumu Iwasa de middag voor zijn rekening nam. Naast zijn indrukwekkende prestaties in de koningsklasse, doet de jonge Brit het ook uitstekend in de andere raceklassen. Hij voltooide een dominante campagne in de Formula Regional Oceania en pakte onlangs zijn eerste hoofdraceoverwinning in de F2 in Spanje, na eerder al een zege in Jeddah. Daardoor is hij opgeklommen naar de derde plaats in het kampioenschap, achter Alex Dunne en Richard Verschoor. Lindblad is een veelbelovend talent voor de toekomst van de autosport. De Red Bull Junior-coureur heeft in elke F2-race sinds Australië punten behaald en werd zelfs de jongste winnaar ooit in de Formule 2.