Red Bull Racing probeert Arvid Lindblad aan een superlicentie te helpen. Daarmee lijkt de Oostenrijkse grootmacht voor te sorteren op een eventuele schorsing voor Max Verstappen. Maar wie is deze zeventienjarige coureur?

Red Bull Racing lijkt aan een noodplan te werken, mocht Max Verstappen een van de komende races aan zich voorbij moeten laten gaan. De viervoudig wereldkampioen kreeg in Spanje drie strafpunten op zijn superlicentie bijgeschreven, voor het incident met George Russell. Daarmee staat de teller inmiddels op elf. In de Formule 1 geldt de regel dat als een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten bij elkaar rijdt, hij voor de eerstvolgende race wordt geschorst. Als Verstappen in Canada of Oostenrijk de fout in gaat, zal hij dus het eerstvolgende raceweekend zijn zitje af moeten staan.

Verzoek voor superlicentie

Het team uit Milton Keynes werkt daarom op de achtergrond aan een noodplan. Om deel te mogen nemen aan de Formule 1, heeft een coureur een superlicentie nodig. Hiervoor moet aan meerdere regels en voorwaarden worden voldaan, waardoor de minimumleeftijd van achttien jaar. Red Bull heeft echter het verzoek bij de FIA ingediend, om een uitzondering te maken voor Arvid Lindblad, die op 8 augustus zijn achttiende verjaardag viert. Dit verzoek werd echter al voor afgelopen weekend ingediend, en staat dus niet direct in verband met de drie strafpunten waar Verstappen in Barcelona tegenaan liep.

Dit kan volgens Artikel 13.1.2 van Bijlage L van de Internationale Sportcode van de FIA, dat betrekking heeft op superlicenties: "Naar eigen oordeel van de FIA kan een coureur die recentelijk en consequent uitzonderlijk talent en volwassenheid heeft getoond in formulewagens, een superlicentie krijgen op 17-jarige leeftijd", leest het. Dit zagen we afgelopen jaar nog gebeuren bij Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Dat Red Bull niet wil wachten tot augustus, laat zien dat de energiedrankgigant Lindblad mogelijk eerder wil laten debuteren. Of dit bij Red Bull Racing of Racing Bulls zou zijn, is niet bekend.

Wie is Arvid Lindblad?

Maar wie is deze coureur? Arvid Anand Olof Lindblad is een Britse Zweed, geboren op 8 augustus 2007. Lindblad begon op vijfjarige leeftijd met karten, waarna hij in 2015 op competitief niveau deel begon te nemen. In 2022 debuteerde hij in de single-seaters in de Formule 4, bij Van Amersfoort Racing. Red Bull pikte hem rond deze tijd op en voegde hem toe aan het Red Bull Junior Team. Na aan meerdere Formule 4-kampioenschappen deel te hebben genomen, promoveerde Lindblad in 2024 naar de Formule 3. Hier eindige hij met 113 punten op de vierde plaats.

Dit seizoen komt Lindblad in de Formule 2 uit bij Campos Racing. Toen hij in Djedda de sprintrace op zijn naam schreef, werd hij met een leeftijd van 17 jaar en 243 dagen de jongste winnaar uit de geschiedenis van de opstapklasse. Inmiddels heeft Lindblad twee overwinningen op zijn naam staan en staat hij met 79 punten op de derde plaats in het kampioenschap. Slechts vijf punten achter Richard Verschoor, en acht punten achter klassementsleider Alex Dunne.

Ervaring met Formule 1

Lindblad heeft al wat minimale ervaring in Formule 1-gereedschap. In september 2024 verreed hij een showrun voor Red Bull in de RB8. In februari van dit jaar verreed hij een testdag op Imola in de AlphaTauri AT04.

