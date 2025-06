Giles Wood maakt zijn rentree in de Formule 1 om Aston Martin te versterken, zo meldt The Race. De voormalig medewerker van Adrian Newey bij Red Bull gaat zich bezighouden met de simulatie en voertuigmodellering van het team. De komst van Wood volgt op de woorden van Newey tijdens de Grand Prix van Monaco, waar hij zei dat de simulator van Aston Martin momenteel nog erg slecht is.

Giles Wood heeft een indrukwekkende staat van dienst in de Formule 1. Hij begon zijn loopbaan bij McLaren, maar werkte later bij Red Bull, waar hij een belangrijke rol speelde in de succesvolle periode met Sebastian Vettel. Na zijn tijd in de Formule 1 maakte Wood de overstap naar Apple in het zonnige Californië. De rentree van Wood in de sport is daarom een belangrijke zet voor Aston Martin, met name op het gebied van simulatie en modellering, wat Newey zelf als een van de zwaktes van het team heeft genoemd.

Officiële bevestiging Wood rentree in Formule 1

De officiële bevestiging van de rentree van Wood in de Formule 1 is een belangrijke stap voor Aston Martin. Het team is de afgelopen periode druk bezig om de technische staf te versterken, en de komst van Wood is een bewijs van de inzet van Aston Martin om de performance te verbeteren. Wood gaat de rol van directeur simulatie en voertuigmodellering vervullen, een belangrijke functie voor de ontwikkelingen van het team in de toekomst.

Enthousiasme bij Aston Martin

Aston Martin-teambaas Andy Cowell is dan ook enthousiast over de aanwinst: "Giles verliet de F1 voor een periode, werkte in Californië, en is nu terug om onze modellering en simulatie te leiden," vertelde Cowell aan The Race. "Wanneer je de interactie van die twee jongens met Adrian en het bestaande team ziet, is de energie en vastberadenheid aanzienlijk hoger. Het is verbazingwekkend hoe belangrijke aanstellingen zoals Adrian, maar ook de andere individuen, enorm helpen." Naast de komst van Wood heeft Aston Martin ook Gioacchino 'Jack' Vino aangesteld als hoofd aerodynamica.

