Andy Cowell is gevraagd naar de geruchten rondom een transfer van Max Verstappen. De teambaas van Aston Martin sluit niks uit, maar laat weten momenteel blij te zijn met Fernando Alonso en Lance Stroll. Dat vertelde Cowell tijdens de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië.

300 miljoen dollar voor een driejarig contract - dat zou het aanbod zijn wat Verstappen naar verluidt van Aston Martin heeft gekregen, zo meldde La Gazetta dello Sport in aanloop naar het weekend op het Jeddah Corniche Circuit. Geruchten doen de ronde dat de viervoudig en regerend wereldkampioen opzoek is naar een nieuwe werkgever vanwege de aanhoudende problemen met de Red Bull Racing-wagen. Verstappen lijkt publiekelijk echter niet na te denken over een vertrek bij de energiedrankfabrikant. "Het lijkt wel alsof iedereen over mijn toekomst praat, behalve ikzelf", zei hij tijdens de persconferentie in Saoedi-Arabië.

Contracten Alonso en Stroll

"We hebben veel geluk dat we Fernando en Lance op langetermijncontracten hebben", begon Cowell lachend tegenover de aanwezige media in Saoedi-Arabië. Hij zag de vragen over Verstappen al aankomen. "De uitdaging voor mij en het team is hoe we een snelle auto moeten ontwikkelen voor Fernando en Lance. Dat is waar we ons voornamelijk op concentreren."

Alonso en Stroll hebben ieder een contract voor in ieder geval eind 2026. Of de eerstgenoemde, die dan 45 jaar oud zal zijn, na 2026 nog doorgaat, is lastig te zeggen. De laatste keer dat iemand van die leeftijd een Grand Prix verreed, was Graham Hill in Brazilië in 1975. Lance Stroll zou op zijn beurt relatief gemakkelijk ruimte kunnen maken voor Verstappen, mocht dat nodig zien, aangezien zijn vader Lawrence Stroll de teameigenaar is.

Inspraak van Honda

Niet alleen Aston Martin zelf, maar ook Honda krijgt mogelijk inspraak op de rijdersbezetting. De Japanse motorfabrikant, die met Verstappen tot nu toe vier wereldtitels bij de coureurs heeft behaald, verhuist natuurlijk naar Aston Martin in 2026. "Het aantal stoelen zal worden verminderd. Wat ons betreft, zullen we als Honda onze mening blijven uiten bij het bepalen van de coureurs voor 2026 en daarna", zo liet Honda-president Koji Watanabe weten aan de Japan Times. Bij Red Bull had het merk effectief vier stoeltjes om zich over te bekommeren met zusterteam Racing Bulls naast hoofdteam Red Bull Racing.

