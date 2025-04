Andy Cowell, teambaas van Aston Martin, heeft tijdens de persconferentie in Djedda verteld dat Adrian Newey zich volledig focust op de ontwikkeling van de 2026-auto. Ondanks de uitdagingen waar het team momenteel op het circuit tegenaan loopt, is de ontwerper volledig gefocust op de toekomst en de nieuwe Formule 1-regels die volgend jaar in gaan.

Newey sloot zich in maart bij Aston Martin aan, maar moest zich eerst inlezen in de nieuwe regelgeving en de lopende concepten van het team. De tijd dringt echter, want er zijn strakke deadlines voor wanneer er details over de monocoque en de transmissie vrijgegeven moeten worden. Cowell vertelt dat het gereedmaken van een auto voor de test in januari vraagt om vroege beslismomenten, omdat alles nieuw is en er geen onderdelen van bijvoorbeeld de auto van 2024 over worden gezet.

Ontwerptijd gericht op 2026

"100% van Adrians ontwerptijd is gericht op 2026", vertelt Cowell. Newey focust zich volgens de teambaas dan ook vooral op de tools die Aston Martin gebruikt, en niet op de performance van de auto van 2025: "Er is waarde in het feit dat Adrian de tools begrijpt die we hebben, de nauwkeurigheid van die tools, en hoe precies ze voorspellen wat er op het circuit gaat gebeuren", klinkt het.

Nieuwe windtunnel

Naast het focussen op de toekomst, heeft Newey ook zijn zegje gedaan over de huidige faciliteiten van Aston Martin. Hij is met name enorm onder de indruk van de faciliteiten, waaronder de gloednieuwe windtunnel: "Adrian is enorm complimenteus geweest over de campus en positief over de tunnel die we hebben en de manier waarop alles is opgezet", aldus Cowell. Newey dringt volgens de teambaas wel aan op verbeteringen in de werkwijze binnen de tunnel: "Hij heeft ideeën over hoe we vrijwel alles kunnen verbeteren."