Russell: 'Max wist niks van protest', Verstappen heeft nieuws voor eigen fans | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na afloop van de Grand Prix van Canada op zondag is er nog altijd een hoop na te bespreken. George Russell liet zich in New York nog even uit over het Red Bull-protest in Montreal en stelt zelfs dat Max Verstappen helemaal van niks wist. Verstappen zelf bleek, terwijl de coureurs allemaal in New York waren voor de première van de Formule 1-film, toch wel wat anders te doen te hebben en vloog naar België.

Verstappen landt in België vlak voor aanvang grote F1-filmpremière in New York

Op maandagavond vond de F1: The Movie-premiere plaats in New York City en zoals men kon verwachten, was Max Verstappen de grote afwezige op het evenement. Waar was de viervoudig wereldkampioen dan wel? Zoals wel vaker, viel dat af te lezen aan de route van zijn privéjet. Verstappen vertrok namelijk maandag vanuit Nice richting België, vlakbij de Nederlandse grens. Meer lezen over waar Max Verstappen heen is gegaan? Klik hier.

Verstappen heeft hoopvolle boodschap voor Red Bull-fans in aanloop naar GP Oostenrijk

Max Verstappen laat weten dat Red Bull Racing de komende weken nieuwe onderdelen meeneemt naar het circuit, in de hoop dat de performance van de RB21 da. Dan moeten we meer races winnen. Hoe? Door competitiever te zijn", zegt hij onder meer. Meer lezen over Max Verstappen zijn uitspraken? Klik hier.

Russell zal in Oostenrijk de gevolgen ondervinden van 'naaiactie' richting Verstappen

George Russell speelde in Canada met vuur door in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk - een oranjetempel op de Formule 1-kalender - ogenschijnlijk Max Verstappen een schorsing aan te willen naaien. Iets waarvoor hij op de Red Bull Ring - denk ik - wel eens op de brandblaren zou kunnen moeten gaan zitten. Meer lezen over wat George Russell mogelijk te wachten staat? Klik hier.

Duidelijke taal vanuit Engeland: "Max Verstappen zou Oscar Piastri opeten in een McLaren"

Waar Oscar Piastri ondertussen leidt om het wereldkampioenschap, ziet Peter Windsor, een Britse journalist, dat die stand vooral te danken is aan het feit dat de auto van McLaren ijzersterk is dit seizoen. Ook komt hij met zeer opvallende uitspraken over hoe het zou aflopen als Max Verstappen in de oranje bolide zou gaan rijden. Meer lezen over wat er gezegd wordt over Max Verstappen en Oscar Piastri? Klik hier.

Russell over 'tijdverspilling' van Red Bull-protest: 'Max wist er niks vanaf!'

Het protest van Red Bull Racing na de actie van George Russell ten opzichte van Max Verstappen in Canada heeft een hoop teweeg gebracht, behalve het door Red Bull gewenste effect. Volgens Russell zelf was het allemaal maar een storm in een glas water én onthult hij dat Verstappen van niks zou hebben geweten. "Max wist niet eens dat er een protest gaande was. Ik heb geen idee wat er aan de hand was en wat ze dachten. Ik ben blij dat er niks gebeurd is", zegt hij onder meer. Meer lezen over wat de uitspraken van George Russell? Klik hier.

Recensie F1 Movie: Briljante balans tussen drama en realisme maakt film absolute aanrader

F1: The Movie komt op donderdag 26 juni uit, maar GPFans mocht aanwezig zijn bij de vroege persvoorstelling, met dank aan Warner Bros Pictures. De film zal bij fans van de koningsklasse een enorme lach op het gezicht brengen en voor kippenvel zorgen. De hele recensie van de nieuwe Formule 1-film lezen? Klik hier.

