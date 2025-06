Het protest van Red Bull Racing na de actie van George Russell ten opzichte van Max Verstappen in Canada heeft een hoop teweeg gebracht, behalve het door Red Bull gewenste effect. Volgens Russell zelf was het allemaal maar een storm in een glas water én onthult hij dat Verstappen van niks zou hebben geweten.

Op zaterdag wist Russell zijn auto uitstekend op pole position te plaatsen vlak voor de deur van Max Verstappen, waardoor hij op zondag natuurlijk de beste papieren in handen had om de zege te gaan pakken. Velen voorspelden spektakel bij de eerste bocht tussen de twee kemphanen, maar die bleef eigenlijk vanaf de start al uit. Russell vertrok uitstekend, hoefde weinig te duchten van Verstappen en kon vervolgens soeverein richting het einde van de race rijden. De Britse rijder kwam nimmer in gevaar en pakte een welverdiende overwinning.

Red Bull-protest

Na afloop was het echter enige tijd nog allerminst zeker dat Russell zijn overwinning mocht behouden. Het team van Red Bull stapte naar de wedstrijdleiding met een protest naar aanleding van het opvallende moment achter de safety car, waarbij Russell op de rem ging en Verstappen even voor Russell terecht leek te komen. De Brit zei dat Verstappen hem inhaalde onder safety car-omstandigheden, wat ook bij veel fans in het verkeerde keelgat schoot. De energiedrankfabrikant suggereerde dat Russell expres een straf voor Verstappen wilde veroorzaken en toonde het feit dat Russell voor de remactie in zijn spiegels keek als bewijs. Tevens suggereerden ze dat Russell puur klaagde over de radio, wetende dat de wedstrijdleiding het zou horen, hopend op een onderzoek aan het adres van Verstappen.

Verstappen wist er niks van

Uiteindelijk werden de protesten van Red Bull verworpen en mocht Russell dus zijn zege in Canada behouden. Eén dag later verscheen iedereen in New York voor de première van F1: The Movie en voor de camera van Sky Sports werd door Russell het moment ook nog even besproken. Daarbij onthulde hij dat Verstappen zelfs van niets zou hebben geweten: "Max wist niet eens dat er een protest gaande was. Ik heb geen idee wat er aan de hand was en wat ze dachten. Ik ben blij dat er niks gebeurd is. Hoe je het ook bekijkt, het was een beetje tijdverspilling voor iedereen. Shov en Ron, die werken voor het team, hebben daardoor hun vlucht gemist. Het was gewoon een hoop gezeur voor iedereen, maar het is nu voorbij. Laten we vooruit kijken."

