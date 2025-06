Duidelijke taal vanuit Engeland: "Max Verstappen zou Oscar Piastri opeten in een McLaren"

Waar Oscar Piastri ondertussen leidt om het wereldkampioenschap, ziet Peter Windsor, een Britse journalist, dat die stand vooral te danken is aan het feit dat de auto van McLaren ijzersterk is dit seizoen. Ook komt hij met zeer opvallende uitspraken over hoe het zou aflopen als Max Verstappen in de oranje bolide zou gaan rijden.

Piastri doet het geweldig dit seizoen in de Formule 1. Dankzij vijf overwinningen staat hij ruim aan kop in het kampioenschap. Maar eerlijk is eerlijk, dat komt niet alleen door zijn eigen prestaties. Want zijn teamgenoot Lando Norris kent vele slordigheden gedurende het hele seizoen en na opnieuw een forse crash tijdens de Grand Prix van Canada, lijkt het kampioenschap voor de Brit steeds verder uit zijn handen te glippen. Momenteel staat Piastri op plek een met 198 punten, waarbij Norris op 176 punten blijft steken.

Beide coureurs hebben verschillende rijstijlen

Windsor geeft als eerste de verschillen tussen de coureurs aan: "Alles wat je als coureur qua finesse kan doen, zagen we terug bij Lando. Het kwam een paar keer voor dat Oscar de eerste bocht inging door heel laat te remmen en volle bak de bocht in te gaan, waardoor hij een groot moment had bij het insturen voor de tweede bocht. Daar verloor hij flink wat snelheid. Lando was daar echt heel erg goed", zo zegt Windsor

Mislukte poging tot inhalen eindigt in groot drama

Later in de race maakte Norris een grote fout toen hij zijn teamgenoot wilde inhalen. Hij maakte een verkeerde inschatting en botste daardoor tegen de achterkant van zijn teamgenoot. Door deze crash moest hij vroeg stoppen met racen. Ook Windsor zag dit gebeuren. "Lando had natuurlijk andere problemen. Je zei net wat over dat Oscar zijn huiswerk goed had gedaan. Als je het aan mij vraagt, was het de manier waarop hij zo veilig mogelijk reed. Leunen op de achterkant is de veiligste manier om de auto te besturen", aldus Windsor.

Piastri was goed, maar...

"Hij ging gewoon doen waar hij goed in is", zegt de journalist over de race van Piastri in Canada. "Dat hebben we dus veel gezien. Naarmate hij dat meer ging doen, begon hij dus zijn achterbanden te oververhitten, meer dan Lando. Dat is prima, want het is wel wat hem naar een eventuele wereldtitel gaat brengen. Dat is de standaard Oscar Piastri. Er is verder niets. Maar ik bedoel, als Max Verstappen in de andere McLaren had gezeten, dan had hij Oscar echt levend opgegeten", stelt Windsor.

