Max Verstappen laat weten dat Red Bull Racing de komende weken nieuwe onderdelen meeneemt naar het circuit, in de hoop dat de performance van de RB21 daarmee zal verbeteren.

Max Verstappen kende een goed weekend in Canada. De Nederlander kwam op het Circuit Gilles Villeneuve als tweede over de streep en eindigde daarmee voor klassementsleider Oscar Piastri (vierde) en de nummer twee in het wereldkampioenschap, Lando Norris (DNF). Het was voor het eerst sinds de Grand Prix van Imola dat de viervoudig wereldkampioen vóór de beide coureurs van McLaren wist te finishen.

Artikel gaat verder onder video

Goed resultaat Verstappen in Canada

Toch was er voor Verstappen na afloop van de race geen reden om de vlag uit te hangen. De 27-jarige coureur verwacht dat McLaren de komende weekenden weer sterker zal zijn. En daarnaast: dit keer was het de Mercedes die beter voor de dag kwam dan de auto van Red Bull. George Russell won de race, en in plaats van aanvallen, moest Verstappen vooral in zijn spiegels kijken om Kimi Antonelli op de derde stek achter hem te houden. Volgens Verstappen betekent zijn tweede plaats in Canada dan ook niet dat de titelstrijd weer volledig opengebroken is.

Nieuwe onderdelen aanstaande

"Om eerlijk te zijn, moet er daarvoor nog een hoop gebeuren", citeert De Telegraaf. "Dan moeten we meer races winnen. Hoe? Door competitiever te zijn. De komende weken komen er wat nieuwe onderdelen aan en hopen we onze auto te verbeteren. Het gat met Russell was hier niet zo groot, maar ik heb geen moment het idee gehad dat ik een kans zou hebben. Tijdens de race dacht ik lange tijd niet dat ik tweede kon blijven en keek ik vooral naar achteren."

Gerelateerd