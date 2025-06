Red Bull-teambaas Christian Horner is optimistisch over de kansen van Max Verstappen in de Grand Prix van Canada, ondanks dat de Nederlander net naast pole position greep. Horner ziet duidelijke mogelijkheden voor Red Bull, vooral dankzij Verstappens sterke kwalificatie en de goede uitgangspositie op de eerste startrij.

Tijdens het interview met F1TV zegt Horner trots te zijn op zijn team: "Het is jammer dat Max pole misliep, maar hij pakte alsnog een plek op de voorste rij. Dat betekent dat het morgen onze 200ste start vanaf de eerste startrij is! Dat is mooi en geeft vertrouwen voor de race." Horner prijst daarnaast ook de concurrentie: "Het was een geweldige ronde van George Russell, echt knap van hem en Mercedes, maar hopelijk kunnen wij tijdens de race het verschil maken."

Artikel gaat verder onder video

Bandentactiek kan grote rol spelen in Canada

Wat volgens de Red Bull-teambaas de doorslag kan geven, is hoe de banden zich houden in de race: "Ik denk dat het allemaal draait om wat we gisteren zagen: wie het best met de banden omgaat en het minst last heeft van slijtage, maakt de meeste kans. De strategie, de start en alles wat daar nog bij komt kijken worden heel belangrijk." Horner sluit af met: "Vandaag was een sterke prestatie. Nu is het de kunst om tijdens de race alles samen te brengen en goed op de banden te letten. Dan kan Max zeker voor de winst gaan strijden."

Gerelateerd