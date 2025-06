Russell snelste op vrijdag in Canada, 'Verstappen snuffelt rond bij vier F1-teams' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De eerste dag van de F1 Grand Prix van Canada zit erop en dus zijn de eerste twee vrije trainingen verreden. George Russell was het snelst van iedereen op het Circuit Gilles Villeneuve. Max Verstappen stond bovenaan in VT1, maar viel terug naar P9 in VT2. Charles Leclerc had zich geen slechtere vrijdag kunnen wensen. Hij crashte na een kwartier in de eerste sessie en moest vanwege schade aan het Ferrari-chassis de tweede sessie aan zich voorbij laten gaan. Lance Stroll crashte in de openingsfase van VT2 voor de ogen van zijn thuispubliek. Ondertussen liet Verstappen weten dat hij zijn rijstijl niet zal aanpassen, alvorens hij in een clash terechtkwam met Ted Kravitz van Sky Sports. De FIA heeft veranderingen doorgevoerd binnen de organisatie evenals aan het F1-motorreglement van 2026. Verstappen is naar verluidt opzoek naar een nieuwe werkgever, terwijl Red Bull Powertrains een topman van Ford ziet vertrekken.

Verstappen weigert rijstijl aan te passen door dreigende raceban: "Ik vertrouw mezelf"

Max Verstappen begint de Grand Prix van Canada met elf punten op zijn superlicentie en de Red Bull-coureur weet dat een eventuele overtreding hem een raceban op zal leveren. De Nederlander zelf reageert nuchter als altijd en maakt zich geen al te grote zorgen. "Ik stond op acht strafpunten, nu zijn het er elf. Tja... Ik kan niet me niet ineens uit elk duel op de baan terugtrekken. Ik race zoals ik wil racen en ga niets veranderen. Ik vertrouw mezelf", zo citeert De Telegraaf de kort en bondige reactie van de viervoudig wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over hoe Max Verstappen de komende races gaat aanpakken.

FIA stemt met overweldigende meerderheid in met controversiële wijzigingen

De FIA heeft controversiële wijzigingen in de statuten doorgevoerd, ondanks verzet van verschillende nationale autosportfederaties. De wijzigingen werden aangenomen met een meerderheid van 83,35 procent, zo meldt BBC Sport. De wijzigingen kwamen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem en leidden tot zorgen over de democratische processen binnen de organisatie. Een woordvoerder van de internationale autosportfederatie sprak van een "overweldigende meerderheid". De wijzigingen betroffen onder meer het verlengen van de aanmeldingsdeadline voor kandidaten en het aanpassen van de regels rondom de samenstelling van de wereldmotorsportraad. Volgens de Oostenrijkse autosportfederatie, de OAMTC, zouden deze wijzigingen de onafhankelijkheid van toezichthoudende organen kunnen aantasten. Lees hier het hele artikel over wijzigingen bij de FIA.

"Verstappen snuffelt rond bij vier F1-teams, Lindblad staat al klaar"

Max Verstappen gaat op korte termijn vertrekken bij Red Bull Racing en zal dan in 2026 worden vervangen door Arvid Lindblad. Dat zou onder meer de reden geweest zijn voor Red Bull om een uitzondering te krijgen voor de superlicentie van het Britse supertalent. Dit stellen Jake Boys en Fabio Bocca in de immens populaire Pitstop-podcast. "Max Verstappen wordt vervangen door Arvid Lindblad in 2026", zo stelt Bocca. Het zou alles te maken hebben met het feit dat het gros van de huidige Red Bull-coureurs zich niet heeft weten te bewijzen. Liam Lawson is teruggezet naar de Racing Bulls, terwijl zijn opvolger - Yuki Tsunoda - de verwachtingen ook niet waar weet te maken. Als Verstappen vertrekt, wil Red Bull waarschijnlijk beide stoeltjes opnieuw gaan vullen. Isack Hadjar en Lindblad lijken dan een toekomstbestendige keuze met veel potentie. Lees hier het hele artikel over de geruchten rondom de toekomst van Max Verstappen.

Verstappen botst met Kravitz en zet hem op zijn plek: "Jij noemt zijn naam!"

Max Verstappen wordt dit weekend natuurlijk veel gevraagd naar de gebeurtenissen in Spanje en ook de rol van het strategisch hoofd binnen Red Bull wordt besproken. Verstappen blijkt daar niet van gediend en krijgt het aan de stok met Sky Sports-journalist Ted Kravitz. "Het is niet echt leuk om één persoon eruit te pikken, eerlijk gezegd. Want dat is nooit het geval. We kijken er als team naar hoe we het beter kunnen doen", stelt Verstappen na vragen van Kravitz over Jonathan Wheatley-opvolger Stephen Knowles. "Ik denk dat we er gewoon als team naar kijken, naar wat we altijd beter kunnen doen, en zo kijken we er ook in Barcelona naar. Het is niet eerlijk om nu één persoon eruit te pikken." Lees hier het hele artikel over de clash tussen Max Verstappen en een Sky Sports-verslaggever in Canada.

Ford kondigt vertrek Red Bull Powertrains-directeur aan voor overstap naar WEC

Ford heeft meer details kunnen delen over het aankomende Hypercar-project in het FIA World Endurance Championship (WEC). De Amerikaanse grootmacht heeft aangekondigd dat Dan Sayers de leiding zal hebben over het programma en daarmee zijn positie bij Red Bull Powertrains in de Formule 1 opgeeft. "Ford Performance gaat zoveel verschillende uitdagingen aan in de autosport in de hele wereld, maar om Ford te leiden naar haar spirituele 'thuis' op Le Mans was een uitdaging die ik niet af kon slaan", vertelde Sayers. "Ik heb in het verleden al leiding gegeven aan Aston Martin op weg naar meerdere overwinningen [in de GT-klasse], maar om de kans te hebben voor de algemene zege te gaan met Ford is iets heel speciaals." Lees hier het hele artikel over een grote verandering bij Ford.

FIA past motorreglement 2026 aan in verband met gevaarlijke situaties in kwalificatie

Bij de afgelopen vergadering van de World Motor Sport Council in Macau zijn er een boel beslissingen genomen over de verschillende FIA-kampioenschappen en de Formule 1 hoort daar natuurlijk ook bij. De nieuwe motorreglementen voor 2026 hebben een aanpassing ondergaan. GPFans vermoedt dat dit te maken heeft met dat de FIA niet wil dat coureurs te langzaam rijden tijdens in- en uitlooprondes in de kwalificatie. Het kan resulteren in gevaarlijke situaties waarbij snelheidsverschillen te groot worden. De FIA heeft hier al enkele jaren een maatregel voor, en dat is dat coureurs zich aan een bepaalde deltatijd moet houden. De autosportbond zou dit dus vanaf 2026 mogelijk willen regelen door in te grijpen bij het harvesten van energie. Lees hier het hele artikel over het motorreglement van volgend seizoen.

