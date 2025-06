Max Verstappen begint de Grand Prix van Canada met elf punten op zijn superlicentie en de Red Bull-coureur weet dat een eventuele overtreding hem een raceban op zal leveren. De Nederlander zelf reageert nuchter als altijd en maakt zich geen al te grote zorgen.

Verstappen moet de komende weken behoorlijk op zijn tellen passen wat betreft zijn superlicentie. Na het incident met Russell op Spaanse bodem, waarbij Verstappen zijn Britse concurrent raakte en bestraft werd, staat de Limburger op elf stuks. Bij twaalf strafpunten grijpt de FIA onverbiddelijk in en moet Verstappen een race vanaf de zijkant toekijken. De komende races verdwijnen er nog geen punten van zijn superlicentie, waardoor het nu echt vijf voor twaalf is voor de Red Bull Racing-rijder.

Artikel gaat verder onder video

Racen zoals je wil racen

Tijdens de mediadag in Canada is de dreigende raceban natuurlijk gesprek van de dag en dus krijgt ook Verstappen vragen over zijn aanpak van de aankomende races, te beginnen dit weekend in Noord-Amerika: "Ik stond op acht strafpunten, nu zijn het er elf. Tja... Ik kan niet me niet ineens uit elk duel op de baan terugtrekken. Ik race zoals ik wil racen en ga niets veranderen. Ik vertrouw mezelf", zo citeert De Telegraaf de kort en bondige reactie van de viervoudig wereldkampioen.

Niet eerlijk

Verder probeert Verstappen om er niet teveel aan te denken op en naast de baan: "Is het fair dat ik op elf punten sta? Ik weet het niet. Maar het leven is ook niet altijd eerlijk. Een schorsing zou natuurlijk niet ideaal zijn. Ik ben hier niet om een ban te krijgen, haha. Maar ik denk er niet te veel over na.” Verstappen heeft dus momenteel elf punten op zijn naam staan en moet in ieder geval de races in Canada, Oostenrijk en Groot-Brittannië flink op zijn tellen passen.

