Max Verstappen wordt dit weekend natuurlijk veel gevraagd naar de gebeurtenissen in Spanje en ook de rol van het strategisch hoofd binnen Red Bull wordt besproken. Verstappen blijkt daar niet van gediend en krijgt het aan de stok met Sky Sports-journalist Ted Kravitz.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Na afloop van de race moest de Nederlander er niks van weten en weigerde hij de schuld op zich te nemen.

Stephen Knowles

Met name de rare strategische keuzes met de harde banden deden de nodige stof opwaaien. Bovendien is het niet de eerste keer dit seizoen dat we Red Bull tactisch niet helemaal geweldig zien presteren. Er wordt gewezen naar bijvoorbeeld het vertrek van Jonathan Wheatley, die dit jaar vervangen is door Stephen Knowles. Ook Kravitz van Sky Sports noemt nu die naam en daar is Verstappen niet van gediend: "Het is niet echt leuk om één persoon eruit te pikken, eerlijk gezegd. Want dat is nooit het geval. We kijken er als team naar hoe we het beter kunnen doen", stelt Verstappen.

Verstappen pakt Kravitz aan

Verstappen vervolgt: "Ik denk dat we er gewoon als team naar kijken, naar wat we altijd beter kunnen doen, en zo kijken we er ook in Barcelona naar. Het is niet eerlijk om nu één persoon eruit te pikken." Vervolgens gaat Kravitz in discussie en stelt hij dat hij niet bedoelde dat het Knowles zijn fout is. Dat gaat er niet in bij Verstappen: "Jij noemde zijn naam. We praten over hem. Jij haalt hem naar voren", sneert Verstappen. "Ik hoef dit überhaupt hier niet te bespreken. We kijken naar dingen om te verbeteren, zoals elk ander team. Ik ga hier niet zeggen wie zijn fout het precies is. We proberen allemaal te leven en te leren." Na Verstappen zijn heldere antwoord druipt Kravitz af: "Ik vroeg je dat niet te doen. Ik vroeg je... Leven en leren, precies."

